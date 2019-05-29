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РИА Новости

Утверждена новая редакция положения об экспертном совете при правительстве

Вчера, 07:29
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства РФ. Архивное фото
Здание Дома правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило новую редакцию положения об экспертном совете при правительстве РФ, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
В качестве органа управления экспертным советом утверждается коллегия в числе не более 15 человек. Основная деятельность совета - экспертиза экономических и социальных вопросов работы правительства, экспертное сопровождение нацпроектов - будет проводиться в созданных коллегией рабочих группах. Кураторство работы совета закрепляется за руководителем аппарата правительства.
Кроме того деятельность совета направлена на обеспечение взаимодействия между правительством РФ и экспертным сообществом, а также на обеспечение участия сообщества в подготовке проектов нормативных актов кабмина.
"Утвердить прилагаемое положение об экспертном совете при правительстве Российской Федерации", - говорится в документе.
Уточняется, что решения направлены на повышение эффективности работы экспертного совета по формированию и представлению правительству экспертного мнения по вопросам общественной и социально-экономической повестки.
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Правительство РоссииЭкспертный совет при Правительстве РФРоссияОбщество
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