Утверждена новая редакция положения об экспертном совете при правительстве

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило новую редакцию положения об экспертном совете при правительстве РФ, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
В качестве органа управления экспертным советом утверждается коллегия в числе не более 15 человек. Основная деятельность совета - экспертиза экономических и социальных вопросов работы правительства, экспертное сопровождение нацпроектов - будет проводиться в созданных коллегией рабочих группах. Кураторство работы совета закрепляется за руководителем аппарата правительства.
Кроме того деятельность совета направлена на обеспечение взаимодействия между правительством РФ и экспертным сообществом, а также на обеспечение участия сообщества в подготовке проектов нормативных актов кабмина.
"Утвердить прилагаемое положение об экспертном совете при правительстве Российской Федерации", - говорится в документе.
Уточняется, что решения направлены на повышение эффективности работы экспертного совета по формированию и представлению правительству экспертного мнения по вопросам общественной и социально-экономической повестки.