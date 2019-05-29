Утверждена новая редакция положения об экспертном совете при правительстве

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило новую редакцию положения об экспертном совете при правительстве РФ, соответствующий документ опубликован на Правительство России утвердило новую редакцию положения об экспертном совете при правительстве РФ, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В качестве органа управления экспертным советом утверждается коллегия в числе не более 15 человек. Основная деятельность совета - экспертиза экономических и социальных вопросов работы правительства, экспертное сопровождение нацпроектов - будет проводиться в созданных коллегией рабочих группах. Кураторство работы совета закрепляется за руководителем аппарата правительства.

Кроме того деятельность совета направлена на обеспечение взаимодействия между правительством РФ и экспертным сообществом, а также на обеспечение участия сообщества в подготовке проектов нормативных актов кабмина.

"Утвердить прилагаемое положение об экспертном совете при правительстве Российской Федерации", - говорится в документе.