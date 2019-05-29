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РИА Новости

В Новосибирской области проведут проверки после гибели девочки на стройке

Вчера, 07:24
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НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко инициировала проверки стройплощадок Новосибирской области после гибели девятилетней девочки на заброшенной стройке в Новосибирске.
По данным СК, 28 мая два мальчика и девятилетняя девочка прошли на территорию заброшенного строительного объекта в Ленинском районе Новосибирска, поднялись на высоту третьего этажа, откуда девочка сорвалась и от полученных травм скончалась. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
"Мною было направлено обращение в региональное министерство строительства о необходимости организации проведения проверок всех строительных площадок в Новосибирской области в части открытого доступа на объекты строительства и принятия необходимых мер", - сообщила Болтенко на своей странице в Facebook.
По данным омбудсмена, строительная площадка, где погибла девочка, была огорожена, ребенок находился без контроля взрослых. Уточняется информация о том, охранялась ли стройка.
"Именно неорганизованный и бесконтрольный детский отдых требует сегодня повышенного внимания от каждого ведомства, от каждого взрослого человека. Поэтому мы инициируем сегодня большую профилактическую работу по всей области и просим вас сообщать о таких нарушениях, чтобы оперативно реагировать на опасные ситуации", - призвала Болтенко. Она выразила соболезнования родным и близким погибшей девочки.
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