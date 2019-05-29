В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Врача-терапевта и фельдшера скорой помощи задержали в Кирове по подозрению в хищении денег у пожилых граждан, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В полицию с заявлением о пропаже денег обратились две родственницы, которые проживают в одной квартире. Они рассказали, что накануне к ним пришли двое мужчин в одежде медицинских работников, которые предложили свои услуги по лечению гипертонии. Измерив артериальное давление, злоумышленники сделали пенсионеркам уколы, от которых те потеряли сознание, а когда очнулись, медики уже ушли. Не заподозрив злого умысла, женщины только на следующий день обнаружили отсутствие крупной денежной суммы", - сообщила Ирина Волк.

Полицейским удалось задержать подозреваемых в хищении средств, ими оказались 35-летний фельдшер скорой помощи и 27-летний врач-терапевт одного из медицинских центров.

"По имеющейся информации, один из злоумышленников несколькими днями ранее приезжал по данному адресу на вызов и заметил место, где пациентки хранили свои сбережения. Затем он предложил своему приятелю забрать деньги и разделить их. Один из фигурантов часть своей доли – около 30 тысяч рублей – потратил на погашение ранее взятых кредитов. Остальные денежные средства сотрудники полиции изъяли у задержанных в ходе обысков", - рассказала официальный представитель МВД России.