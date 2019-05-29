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РИА Новости

В Новосибирске проходят антитеррористические учения

Вчера, 06:48
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© Фото : НАК РФСотрудники российских спецслужб. Архивное фото
Сотрудники российских спецслужб. Архивное фото
© Фото : НАК РФ
Сотрудники российских спецслужб. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Тактико-специальное учение по пресечению условного террористического акта проходит в Дзержинском районе Новосибирска, в том числе в районе авиазавода имени В.П. Чкалова, сообщает в среду УФСБ по региону.
"Оперативным штабом в Новосибирской области в рамках деятельности Национального антитеррористического комитета 29 и 30 мая 2019 года проводится тактико-специальное учение по пресечению условного террористического акта в Дзержинском районе Новосибирска", - говорится в сообщении.
В ходе учения силовики отрабатывают механизмы применения антитеррористических мер и предотвращения возможной ЧС на важном объекте авиационной промышленности. Мероприятия проходят в районах промышленной площадки Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова, территории ГУФСИН России по Новосибирской области и отдела полиции № 5 "Дзержинский", уточнили в пресс-службе
Оперативный штаб в Новосибирской области просит жителей отнестись с пониманием к проводимым учениям, выполнять требования сотрудников правоохранительных органов и не предпринимать действий, влекущих за собой нарушение общественного порядка.
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