В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Оперативники изъяли в Красноярске крупную партию синтетического наркотика, стоимость которой на "черном рынке" составляет примерно 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.
"При обыске в квартире подозреваемого обнаружено и изъято более трех килограммов приготовленного для сбыта синтетического наркотического средства. По предварительным оценкам, стоимость изъятой партии на "черном рынке" составляет более 3 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что подозреваемым в приготовлении наркотиков к сбыту оказался 26-летний красноярец. Наркотики он заказал в интернете. Молодой человек в данный момент арестован.