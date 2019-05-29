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РИА Новости

В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков

Вчера, 06:44
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КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Оперативники изъяли в Красноярске крупную партию синтетического наркотика, стоимость которой на "черном рынке" составляет примерно 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.
"При обыске в квартире подозреваемого обнаружено и изъято более трех килограммов приготовленного для сбыта синтетического наркотического средства. По предварительным оценкам, стоимость изъятой партии на "черном рынке" составляет более 3 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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В ведомстве сообщили, что подозреваемым в приготовлении наркотиков к сбыту оказался 26-летний красноярец. Наркотики он заказал в интернете. Молодой человек в данный момент арестован.
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ФСБ РФКрасноярский крайПроисшествия
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