В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Оперативники изъяли в Красноярске крупную партию синтетического наркотика, стоимость которой на "черном рынке" составляет примерно 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.

"При обыске в квартире подозреваемого обнаружено и изъято более трех килограммов приготовленного для сбыта синтетического наркотического средства. По предварительным оценкам, стоимость изъятой партии на "черном рынке" составляет более 3 миллионов рублей", - говорится в сообщении.