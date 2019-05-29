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РИА Новости

МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки

Вчера, 06:33
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© Фото : Rs1421Здание МИД Японии. Архивное фото
Здание МИД Японии. Архивное фото
© Фото : Rs1421
Здание МИД Японии. Архивное фото
ТОКИО, 28 мая - РИА Новости. Глава японского МИД Таро Коно выразил соболезнования в связи с трагической смертью сотрудника ведомства, специалиста по Мьянме Сатоси Оямы во время нападения мужчины с ножом накануне в городе Кавасаки и обратился с просьбой к СМИ проявить такт по отношению к семье погибшего, сообщил телеканал NHK.
"Господин Ояма был талантливым молодым специалистом по бирманскому языку. Мне очень жаль. Я хотел бы выразить соболезнования его семье. Он работал в посольстве Японии в Мьянме и был одним из тех, кто несет на себе груз японской дипломатии в отношении Мьянмы. Я потрясен", - сказал Коно журналистам.
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Он также добавил, что ведомство "окажет всю возможную поддержку его семье". "Прошу вас проявить такт в отношении его семьи", - сказал Коно, обращаясь к представителям СМИ.
Во вторник утром вооруженный ножом мужчина напал на ожидавших школьного автобуса учениц младшей школы "Каритас" и их родителей. Менее чем за минуту он ранил 17 девочек и двух взрослых, среди которых был и сотрудник МИД Сатоси Ояма, а затем нанес смертельный удар и себе. К вечеру того же дня одна из девочек и дипломат скончались в больнице. Мотивы преступления выясняются. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал указания своим министрам принять меры для обеспечения безопасности детей, а полиции - уделить особое внимание местам скопления детей по дороге в школу и обратно и на самих маршрутах их следования в учебные заведения.
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