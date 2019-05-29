МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки

"Господин Ояма был талантливым молодым специалистом по бирманскому языку. Мне очень жаль. Я хотел бы выразить соболезнования его семье. Он работал в посольстве Японии в Мьянме и был одним из тех, кто несет на себе груз японской дипломатии в отношении Мьянмы. Я потрясен", - сказал Коно журналистам.

Он также добавил, что ведомство "окажет всю возможную поддержку его семье". "Прошу вас проявить такт в отношении его семьи", - сказал Коно, обращаясь к представителям СМИ.

Во вторник утром вооруженный ножом мужчина напал на ожидавших школьного автобуса учениц младшей школы "Каритас" и их родителей. Менее чем за минуту он ранил 17 девочек и двух взрослых, среди которых был и сотрудник МИД Сатоси Ояма, а затем нанес смертельный удар и себе. К вечеру того же дня одна из девочек и дипломат скончались в больнице. Мотивы преступления выясняются. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал указания своим министрам принять меры для обеспечения безопасности детей, а полиции - уделить особое внимание местам скопления детей по дороге в школу и обратно и на самих маршрутах их следования в учебные заведения.