КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ (Хабаровский край), 29 мая — РИА Новости. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) полностью готов к началу серийного производства истребителя пятого поколения Су-57, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко.
По его словам, первая серийная машина будет передана Воздушно-космическим силам в конце 2019 года.
В ходе своей поездки на КнААЗ Криворучко провел совещание, одним из ключевых вопросов которого стала подготовка к контрактации серии.
Ранее Владимир Путин заявил о необходимости к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка ВКС истребителями Су-57.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.