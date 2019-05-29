КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ (Хабаровский край), 29 мая — РИА Новости. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) полностью готов к началу серийного производства истребителя пятого поколения Су-57, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко.

По его словам, первая серийная машина будет передана Воздушно-космическим силам в конце 2019 года.

В ходе своей поездки на КнААЗ Криворучко провел совещание, одним из ключевых вопросов которого стала подготовка к контрактации серии.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка ВКС истребителями Су-57.