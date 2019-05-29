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РИА Новости

КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57

Вчера, 06:25
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ (Хабаровский край), 29 мая — РИА Новости. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) полностью готов к началу серийного производства истребителя пятого поколения Су-57, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко.
По его словам, первая серийная машина будет передана Воздушно-космическим силам в конце 2019 года.
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В ходе своей поездки на КнААЗ Криворучко провел совещание, одним из ключевых вопросов которого стала подготовка к контрактации серии.
Ранее Владимир Путин заявил о необходимости к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка ВКС истребителями Су-57.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
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Популярные комментарии
Да и сейчас другие линии и уровень автоматизации...
29 мая, 07:33
Alex Ander
7700000
Один самолет в год, это значит догоним США примерно лет через 500 (при условии, что они тормознут и будут ждать). Я бы сказал - не плохие перспективы.
29 мая, 09:34
no no
8700125
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