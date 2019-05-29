Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока в июне рассмотрит административные дела в отношении компаний-отловщиков косаток и белух, которых сейчас держат в "китовой тюрьме" в Приморье.

"От регионального пограничного управления ФСБ поступили документы по трем делам об административном правонарушении по статье "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" в отношении компаний. Дела суд рассмотрит в июне", - сообщил РИА Новости представитель суда.

Согласно информации на сайте суда, на 4 июня назначено рассмотрение дела в отношении ООО "Белый кит", а на 10 июня - ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Афалина"

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.