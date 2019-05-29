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РИА Новости

Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух

Вчера, 06:08
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкЦентр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока в июне рассмотрит административные дела в отношении компаний-отловщиков косаток и белух, которых сейчас держат в "китовой тюрьме" в Приморье.
"От регионального пограничного управления ФСБ поступили документы по трем делам об административном правонарушении по статье "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" в отношении компаний. Дела суд рассмотрит в июне", - сообщил РИА Новости представитель суда.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
4 апреля, 08:00
Чем закончится эпопея с косатками и белухами из бухты Средняя
Согласно информации на сайте суда, на 4 июня назначено рассмотрение дела в отношении ООО "Белый кит", а на 10 июня - ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Афалина"
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров. Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух. Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
23 мая, 18:01
"Недвижимое имущество". Откроются ли двери "китовой тюрьмы"?Владелец косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя в Приморье, не хочет выпускать их на волю. А все заявления о спасении китов не имеют юридической силы, считает он. Право на частную собственность столкнулось с законом о защите прав животных.
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