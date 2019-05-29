В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Энергетики восстановили нарушенное в понедельник и вторник в ходе циклона электроснабжение в районах Приморья, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания.

Циклон с ливнями и штормовым ветром накрыл Приморье вечером 27 мая, пик отключений в электросетях произошел в ночь с 27 на 28 мая. По данным Минэнерго РФ, без света тогда остались 4,9 тысячи человек. Днем 28 мая также фиксировали аварии на сетях в Артемовском, Шкотовском, Уссурийском, Чугуевском, Находкинском, Пожарском районах Приморского края.