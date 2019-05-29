Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной

АНКАРА, 29 мая - РИА Новости, Алена Палажченко. Лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук сообщил РИА Новости, что хочет создать музей Анны Карениной, героини одноименного романа Льва Толстого.

В 2012 году в Стамбуле открылся "Музей невинности", созданный Памуком по его одноименной книге, в которой описывается история любви богача Кемаля, влюбившегося в свою дальнюю и бедную родственницу Фюсун.

По словам писателя, в музее можно показать русскую действительность, которая окружала Каренину в 70-х годах XIX века.

"Анна Каренина" была написана как роман, и о музее Толстой не думал. Но я вот думаю: если сделать музей Анны Карениной, поместить туда ее платья… Набоков нарисовал вагон поезда, в который садилась Анна, и красную сумочку, которую она держала в руке", - сказал он.

Памук - самый известный на сегодняшний день турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 2006 года.