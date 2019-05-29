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РИА Новости
Культура

Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной

Вчера, 05:41
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛауреат Нобелевской премии по литературе, турецкий писатель Орхан Памук. Архивное фото
Лауреат Нобелевской премии по литературе, турецкий писатель Орхан Памук. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Лауреат Нобелевской премии по литературе, турецкий писатель Орхан Памук. Архивное фото
АНКАРА, 29 мая - РИА Новости, Алена Палажченко. Лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук сообщил РИА Новости, что хочет создать музей Анны Карениной, героини одноименного романа Льва Толстого.
В 2012 году в Стамбуле открылся "Музей невинности", созданный Памуком по его одноименной книге, в которой описывается история любви богача Кемаля, влюбившегося в свою дальнюю и бедную родственницу Фюсун.
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По словам писателя, в музее можно показать русскую действительность, которая окружала Каренину в 70-х годах XIX века.
"Анна Каренина" была написана как роман, и о музее Толстой не думал. Но я вот думаю: если сделать музей Анны Карениной, поместить туда ее платья… Набоков нарисовал вагон поезда, в который садилась Анна, и красную сумочку, которую она держала в руке", - сказал он.
Памук - самый известный на сегодняшний день турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 2006 года.
Его книги переведены более чем на 50 языков, романы "Снег", "Стамбул. Город воспоминаний", "Мои странные мысли", "Джевдет-бей и сыновья", "Белая крепость", "Музей невинности" и другие издавались в России.
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