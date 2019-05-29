Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 29 мая — РИА Новости. Семилетний ребенок в Хабаровске, который провалился в коллектор с горячей водой, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости в среду представитель второй краевой больницы.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером ребенок получил ожоги, провалившись в незакрытый люк коллектора. Пострадавшего госпитализировали. СК возбудил дело по статье по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".