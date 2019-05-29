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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске

Вчера, 05:28
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ХАБАРОВСК, 29 мая — РИА Новости. Семилетний ребенок в Хабаровске, который провалился в коллектор с горячей водой, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости в среду представитель второй краевой больницы.
Ранее сообщалось, что в понедельник вечером ребенок получил ожоги, провалившись в незакрытый люк коллектора. Пострадавшего госпитализировали. СК возбудил дело по статье по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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"Состояние здоровья мальчика оцениваем как тяжелое. Ребенок в реанимации, в сознании. Все необходимое лечение он получает", - рассказал собеседник агентства.
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