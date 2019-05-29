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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Доходы Венесуэлы от экспорта нефти в 2018 году снизились на 5,6%

Вчера, 05:27
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© AP Photo / Fernando LlanoНефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле. Архивное фото
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле. Архивное фото
© AP Photo / Fernando Llano
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле. Архивное фото
КАРАКАС, 29 мая - РИА Новости. Центральный банк Венесуэлы сообщил, что доходы от экспорта нефти составили 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, что представляет собой падение на 5,6% по сравнению с предыдущим годом.
В 2014 году, когда цены на нефть начали падать, венесуэльский экспорт составлял 71,7 миллиарда долларов. В 2015 году доходы от экспорта нефти составили 35,1 миллиарда долларов, в 2016-м - 25,9 миллиарда, а в 2017-м - 31,4 миллиарда.
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CША 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаЭкономика
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