Россельхознадзор рассказал об интересе Аргентины к российскому мясу дичи

Мы обсуждали доступ определенных российских сельхозтоваров на аргентинский рынок. Нас одна фирма запросила крольчатину из-за привлекательных цен. Плюс есть запрос на баранину. Еще Аргентина заинтересовалась мясом дичи. Это могут быть разные виды продукции, начиная от мяса северного оленя. Это могут быть поставки в небольших количествах с возможностью дальнейшего увеличения.