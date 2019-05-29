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РИА Новости

Россельхознадзор рассказал об интересе Аргентины к российскому мясу дичи

Вчера, 05:25
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© РИА Новости / Наталья БрусницынаДичь в магазине. Архивное фото
Дичь в магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Брусницына
Дичь в магазине. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая - РИА Новости. Россия готова поставлять в Аргентину разное мясо дичи, начиная от северного оленя, сообщил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Ранее ведомство сообщило, что российские компании заинтересованы в экспорте крольчатины, козлятины, мяса диких животных и меда в Аргентину.

Мы обсуждали доступ определенных российских сельхозтоваров на аргентинский рынок. Нас одна фирма запросила крольчатину из-за привлекательных цен. Плюс есть запрос на баранину. Еще Аргентина заинтересовалась мясом дичи. Это могут быть разные виды продукции, начиная от мяса северного оленя. Это могут быть поставки в небольших количествах с возможностью дальнейшего увеличения.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на Петербургском экономическом форуме
Сергей Данкверт
Глава Россельхознадзора
27-28 мая в Буэнос-Айресе прошли экспертные консультации и заседание межправительственной комиссии России и Аргентины. Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономических связей, энергетики, науки и технологий, сельского хозяйства.
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Сергей ДанквертАргентинаРоссельхознадзорРоссияЭкономика
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