Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T05:22Z
https://ria.ru/20190529/1555047147.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/96369/96/963699607_0:509:2656:2003_1036x0_80_0_0_1b8d7a474a5d1d3a61cb10c7cd30d7c5.jpg
РИА Новости

В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию

Вчера, 05:22
75177
© Фото : Официальный сайт Андрея ИльницкогоСоветник министра обороны России Андрей Ильницкий
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий
© Фото : Официальный сайт Андрея Ильницкого
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Советник министра обороны Андрей Ильницкий рассказал в эфире телеканала "Звезда", каким образом Соединенные Штаты попытаются дестабилизировать Россию.
Он сослался на доклад, подготовленной американской корпорацией RAND, выполняющей функции стратегического исследовательского центра для правительства США. В этом документе идет речь о том, как именно следует оказывать давление на Россию.
Саммит НАТО в Брюсселе
21 мая, 03:19
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Так, эксперты советуют прежде всего воздействовать на Россию через Украину и Сирию. В частности, продолжать поставки Киеву оружия, а в Сирии — активно поддерживать оппозиционные группировки.
Помимо этого, по словам Ильницкого, США попытаются убрать российских военных из Приднестровья, хотя это не будет для них приоритетом.
Советник министра добавил, что Соединенный Штаты продолжают выстраивать "дестабилизирующую дугу" от Черного моря до Прибалтики, где Белоруссия играет одну из ключевых ролей.

"Для них приоритетной и дебютной схемой является Украина, они активно начинают смотреть на Кавказ, они держат в фокусе Белоруссию, Сирию они будут продолжать ворошить", — рассказал Ильницкий.

Он также отметил, что Вашингтон уделяет все больше внимания отношениям между Арменией и Азербайджаном и может сыграть на их противоречиях.
Помимо этого, по его словам, в докладе предлагается ослабить Россию, стимулируя эмиграцию квалифицированных кадров и образованной молодежи.

"Это говорит о том, что образование, борьба за умы должны быть в фокусе, ибо это вопрос национальной безопасности", — пояснил Ильницкий, подчеркнув, что США видят в этом одновременно силу и слабость России.

В заключение советник министра отметил, что весь доклад RAND описывает шаги, которые должны "разбить наши замыслы и лишить нас видения завтра", а также разрушить идеологию и подогреть конфликты. Но при этом, убежден Ильницкий, Вашингтон не понимает, насколько сильной стала сейчас Россия.
Саммит НАТО в Брюсселе. Архивное фото
10 ноября 2018, 01:33
Британские политологи раскрыли причины ненависти Запада к России
3134210199828
RANDРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
В статье переведены самые цветочки, а от полной англоязычной версии волосы дыбом встают. Там даже роль Навального в организации "цветных" беспорядков описана, и термины вроде "стимулирование у населения недоверия и вражды к Государству"...
29 мая, 05:31
Лиловый Шар РФ
109420210
Это "стимулирование" идет даже здесь на этом ресурсе господа товарищи будьте внимательны когда бездумно лайкаете посты написанные явно прозападными ботами.
29 мая, 05:41
Vlad Unfamiliar
99110111
Рекомендуем
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Польский политик призвал Качиньского ответить за оскорбления в адрес России
РИА
Новости
Эксперт покинул студию России 1 из-за оскорбления украинского политолога
Эксперт покинул студию "России 1" из-за оскорбления украинского политолога
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Зенитные ракетные комплексы С-400
Эксперт рассказал об отчаянии США из-за сделки России и Турции
Переговоры украинских военных с представителями самообороны Севастополя на территории аэродрома Бельбек
Экс-глава украинского Генштаба рассказал о несостоявшейся операции в Крыму
Празднование Дня Вышиванки во Львове, Украина
Большинство украинцев признаны негодными
Монумент Независимости Украины в Киеве
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Атомная электростанция Indian Point в штате Нью-Йорк, США
Почему США проиграли ядерную гонку России и Китаю
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии
На Петербургском международном экономическом форуме 2018
Россия исправляет ошибку СССР
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400
Заправочная станция компании Укрнафта
Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:43Временный канцлер Австрии Бирляйн назвала вице-канцлера и главу МИД
16:42Подозреваемый по делу о взрыве в Лионе объяснил мотивы своих действий
16:40В Индии привели к присяге новое правительство во главе с Моди
16:40Ученые из МФТИ превратили кинескоп телевизора в "вечную" лампочку
16:40Существовать ли Далай-ламе в будущем – решать народам, заявил он сам
16:39СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Ульяновске
16:38Миссия МВФ завершила работу в Киеве
16:38Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани
16:36Путин провел совещание о развитии искусственного интеллекта
16:35Около 4 тыс храмов в России находятся в аварийном состоянии, заявил Легойда
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
16:23В МИД РФ назвали обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
16:20Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
Лента новостейМолния