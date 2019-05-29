В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Советник министра обороны Андрей Ильницкий рассказал в эфире телеканала " Советник министра обороны Андрей Ильницкий рассказал в эфире телеканала " Звезда ", каким образом Соединенные Штаты попытаются дестабилизировать Россию.

Он сослался на доклад, подготовленной американской корпорацией RAND, выполняющей функции стратегического исследовательского центра для правительства США. В этом документе идет речь о том, как именно следует оказывать давление на Россию.

Так, эксперты советуют прежде всего воздействовать на Россию через Украину и Сирию. В частности, продолжать поставки Киеву оружия, а в Сирии — активно поддерживать оппозиционные группировки.

Помимо этого, по словам Ильницкого, США попытаются убрать российских военных из Приднестровья, хотя это не будет для них приоритетом.

Советник министра добавил, что Соединенный Штаты продолжают выстраивать "дестабилизирующую дугу" от Черного моря до Прибалтики, где Белоруссия играет одну из ключевых ролей.

"Для них приоритетной и дебютной схемой является Украина, они активно начинают смотреть на Кавказ, они держат в фокусе Белоруссию, Сирию они будут продолжать ворошить", — рассказал Ильницкий.

Он также отметил, что Вашингтон уделяет все больше внимания отношениям между Арменией и Азербайджаном и может сыграть на их противоречиях.

Помимо этого, по его словам, в докладе предлагается ослабить Россию, стимулируя эмиграцию квалифицированных кадров и образованной молодежи.

"Это говорит о том, что образование, борьба за умы должны быть в фокусе, ибо это вопрос национальной безопасности", — пояснил Ильницкий, подчеркнув, что США видят в этом одновременно силу и слабость России.