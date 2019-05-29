Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая – РИА Новости. Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.

Минсельхоз РФ ранее подготовил проект поправок в закон о ветеринарии, согласно которым Россельхознадзор может получить полномочия по организации уничтожения продуктов животного происхождения, выявленных в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, ввозимых физическими лицами для личного пользования из стран, не являющихся членами ЕАЭС, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара.

Гражданам по-прежнему можно будет ввозить готовую продукцию животного происхождения весом до пяти килограммов включительно в расчете на одно лицо, однако "при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза".

Почему все решили, что это запрет на ввоз хамона и пармезана? Допустим, мы задержали сосиски с африканской чумой в Забайкалье. При этом неважно, какое количество ввозилось, если эти сосиски термически были не обработаны, если эти сосиски не съели и выкинули, и этот мусор съела свинья и заболела, или выбросили на свалку, а его съел кабан и заболел. Сергей Данкверт Глава Россельхознадзора Глава Россельхознадзора

По его мнению, ассоциация предложила то, что в других странах действует давно. "Но благодаря усилиям нашей прессы это превратилось в хамон и пармезан. Речь идет о любой продукции. Во всех аэропортах мира есть запреты", - сказал он.