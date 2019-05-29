Эксперт оценил военную угрозу для Крымского моста

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Если Киев решит устроить новую провокацию против Крымского моста с применением полученных от США кораблей, то это может привести к широкомасштабным боевым действиям, пишет военный эксперт Александр Артамонов в еженедельнике Если Киев решит устроить новую провокацию против Крымского моста с применением полученных от США кораблей, то это может привести к широкомасштабным боевым действиям, пишет военный эксперт Александр Артамонов в еженедельнике "Звезда"

Речь идет о двух списанных фрегатах типа Oliver Hazard Perry. В ноябре командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко заявил, что США предложили передать Киеву два таких корабля.

"Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну. Ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России", — отмечает эксперт.

Он добавил, что строители моста предусмотрели опасность тарана опор, поэтому установили специальные "палы" из железобетона, металлического шпунта и камней, так что "ни одно современное плавсредство не способно причинить такому монолиту хоть какой-либо ущерб". Кроме того, пишет Артамонов, за безопасность Крымского моста от берега до берега отвечают пограничники и противодиверсионная группа Черноморского флота.

Тем не менее, пишет эксперт, некоторые украинские, а также зарубежные политики и журналисты не раз выступали с призывами уничтожить объект сугубо мирной инфраструктуры: например, американский журналист Тим Роган, который заявлял, что Украина могла бы "разбомбить мост". Украинские политики тогда "очень воодушевились" этим высказыванием, напоминает Артамонов.

Эксперт подчеркнул, что от нападения с воздуха Крымский мост непрерывно охраняют зенитные ракетные комплексы "Тор", "Панцирь" и "Бук-М2", а также С-400, а для предотвращения угрозы с земли и моря в Керченском проливе организована отдельная морская бригада.