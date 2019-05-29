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РИА Новости

Эксперт оценил военную угрозу для Крымского моста

Вчера, 04:58
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Если Киев решит устроить новую провокацию против Крымского моста с применением полученных от США кораблей, то это может привести к широкомасштабным боевым действиям, пишет военный эксперт Александр Артамонов в еженедельнике "Звезда".
Речь идет о двух списанных фрегатах типа Oliver Hazard Perry. В ноябре командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко заявил, что США предложили передать Киеву два таких корабля.
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"Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну. Ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России", — отмечает эксперт.
Он добавил, что строители моста предусмотрели опасность тарана опор, поэтому установили специальные "палы" из железобетона, металлического шпунта и камней, так что "ни одно современное плавсредство не способно причинить такому монолиту хоть какой-либо ущерб". Кроме того, пишет Артамонов, за безопасность Крымского моста от берега до берега отвечают пограничники и противодиверсионная группа Черноморского флота.
Тем не менее, пишет эксперт, некоторые украинские, а также зарубежные политики и журналисты не раз выступали с призывами уничтожить объект сугубо мирной инфраструктуры: например, американский журналист Тим Роган, который заявлял, что Украина могла бы "разбомбить мост". Украинские политики тогда "очень воодушевились" этим высказыванием, напоминает Артамонов.
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Эксперт подчеркнул, что от нападения с воздуха Крымский мост непрерывно охраняют зенитные ракетные комплексы "Тор", "Панцирь" и "Бук-М2", а также С-400, а для предотвращения угрозы с земли и моря в Керченском проливе организована отдельная морская бригада.
Мост через Керченский пролив, связывающий Крым с Краснодарским краем, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент Владимир Путин открыл мост 15 мая прошлого года, на следующий день началось движение автомобилей и автобусов. Начало движение поездов запланировано на декабрь этого года.
Киев
26 мая, 18:12
Украина угрожает России "гамбургскими" санкциями из-за моряков
71938861727
РоссияУкраинаБезопасность
Популярные комментарии
Американские кукловоды должны понимать, что в случае чего асимметричный ответ последует не только по их вассалам на Украине, но и по территории США.
29 мая, 05:47
СССергей Смирнов
154811022
Ну тогда Украине кирдык будет.
29 мая, 06:49
Евгений Гужов
14530204
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