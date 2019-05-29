Попавшие в ДТП в Приморье китайские туристы возвращаются домой

© Фото : Управление МВД России по Приморскому краю ДТП с автобусом в Приморье. 28 мая 2019

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Все попавшие в ДТП в Приморье китайские туристы, которые сейчас находятся в гостинице в Уссурийске, выселяются и выезжают в Китай, сообщает администрация региона.

Во вторник при опрокидывании автобуса с 43 китайскими туристами в Уссурийске погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Всех пострадавших отвезли в больницу, значительную часть отпустили после оказания помощи. Четверых оставили в медучреждении, один из них – гражданин КНР – находился в реанимации, 38 туристов размещены в одной из гостиниц Уссурийска. По факту ДТП возбуждено дело, водитель заключен под стражу.

"В настоящее время основная группа туристов выселяется из гостиницы в Уссурийске, после чего они отправятся в Китай. Границу будут проходить в Пограничном. Группу сопровождает замдиректора департамента туризма Приморского края Владимир Щур", - говорится в сообщении.

Представитель администрации уточнил, что на родину едут все туристы, которые сейчас находятся в гостинице.

Власти также отмечают, что решается вопрос о доставке и передаче китайской стороне пострадавшей с травмой позвоночника. Ее доставят до границы на карете скорой помощи.