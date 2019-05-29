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РИА Новости

Попавшие в ДТП в Приморье китайские туристы возвращаются домой

Вчера, 04:35
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© Фото : Управление МВД России по Приморскому краюДТП с автобусом в Приморье. 28 мая 2019
ДТП с автобусом в Приморье. 28 мая 2019
© Фото : Управление МВД России по Приморскому краю
ДТП с автобусом в Приморье. 28 мая 2019
ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Все попавшие в ДТП в Приморье китайские туристы, которые сейчас находятся в гостинице в Уссурийске, выселяются и выезжают в Китай, сообщает администрация региона.
Во вторник при опрокидывании автобуса с 43 китайскими туристами в Уссурийске погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Всех пострадавших отвезли в больницу, значительную часть отпустили после оказания помощи. Четверых оставили в медучреждении, один из них – гражданин КНР – находился в реанимации, 38 туристов размещены в одной из гостиниц Уссурийска. По факту ДТП возбуждено дело, водитель заключен под стражу.
"В настоящее время основная группа туристов выселяется из гостиницы в Уссурийске, после чего они отправятся в Китай. Границу будут проходить в Пограничном. Группу сопровождает замдиректора департамента туризма Приморского края Владимир Щур", - говорится в сообщении.
Представитель администрации уточнил, что на родину едут все туристы, которые сейчас находятся в гостинице.
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Власти также отмечают, что решается вопрос о доставке и передаче китайской стороне пострадавшей с травмой позвоночника. Ее доставят до границы на карете скорой помощи.
Китайцев перевозила туристическая компания "Диалог народов", которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами. В турфирме сообщали, что водитель - россиянин, у него большой стаж работы, он проходил перед рейсом все необходимые проверки.
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