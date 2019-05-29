Камчатские врачи выплатят компенсацию родителям умершего в больнице ребенка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая – РИА Новости. Камчатские медики по решению суда заплатят 4,5 миллиона рублей родственникам ребенка, умершего в результате неквалифицированного оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Согласно материалам дела, в ноябре 2014 года на приеме у врача-невролога семимесячной девочке был выписан препарат. Через несколько ей стало плохо, и она была госпитализирована. В районной больнице состояние малышки ухудшилось, девочку перевели в реанимационное отделение, и только на следующий день направили в краевую детскую больницу. Оказанная там медицинская помощь не дала положительных результатов. Вечером 26 ноября девочка впала в кому, а через полгода умерла.

"В ноябре 2017 года, собрав необходимые доказательства и получив заключения экспертиз, родители обратились в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с медицинских учреждений, где находился ребенок. По доводам заявления, подкрепленным выводами экспертов, недостатки оказания медицинской помощи были допущены врачами на всех этапах", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что одним из существенных дефектов было введение семимесячному ребенку инъекции препарата, запрещенного к применению детям до двух лет врачами скорой помощи и районной больницы. В детскую краевую больницу ребенок доставлен в тяжелом состоянии. И там в лечении ребенка были допущены диагностические и тактические ошибки.

"В ноябре 2018 года иск родителей был удовлетворен решением Елизовского районного суда. С ответчиков, в разных размерах, в зависимости от степени вины каждого, в пользу истцов взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 4,5 миллиона рублей, а также расходы на погребение дочери", - отмечают в прокуратуре.