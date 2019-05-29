В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

В соцсетях и местных СМИ распространилось видео, снятое у школы во Владивостоке. На нем видно, как десятки переодетых в разные костюмы учеников устроили праздник: они пускают разноцветный дым, танцуют и громко скандируют, позже в школе они распыляют огнетушитель. Трое из юношей одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек — в форму полицейского.

Ранее в школе РИА Новости рассказали, что директор написала заявление об увольнении по собственному желанию, в учебном заведении идет внутренняя проверка. Позже директор отмечала, что пока не приняла решения об уходе. Власти Приморья заявили, что подобное поведение учеников на территории школы недопустимо, со всеми участниками и их родителями пройдет разъяснительная работа, к школе применят меры воздействия, с охранной организацией проведут отдельную работу. На двоих учеников, которые были на видео в форме правоохранителей, составлены протоколы.

"Завершилась проверка. Просто прошли профилактические беседы, попросили родителей закупить огнетушитель, они согласились", — сказал собеседник.

Директор школы Галина Пугина, чей видеокомментарий РИА Новости предоставила мэрия, сообщила, что для руководства школы инцидент исчерпан.

"Мы рассмотрели эту ситуацию, поговорили с родителями, учениками. Наши ребята поняли, что они перешли школьные рамки. Думаю, это стало для них уроком и в будущем они будут вести себя более осознанно. Для нас инцидент полностью исчерпан", — сказал Пугина.