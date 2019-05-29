Половодье в Сибири и на Дальнем Востоке завершается спокойно

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) оценивает завершающееся в Сибири и на Дальнем Востоке половодье как спокойное, предупредительные меры помогли этой весной избежать больших подтоплений, заявил РИА Новости начальник управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности ведомства Дмитрий Савостицкий.

"В целом половодье прошло достаточно спокойно. У нас сохраняется ряд чрезвычайных ситуаций регионального уровня, больше связанных с нарушением нормальной деятельности, не связанных с утратой населением своих домов. Наблюдаются только подтопление дорог и приусадебных участков", - сказал Савостицкий.

По его словам, половодье в России находится в завершающей стадии, основная часть страны вышла из зоны риска, но половодье пока продолжается в ряде регионов Сибири, Дальнего Востока, Урала и Северо-Запада.

"Уже нет на сегодняшний день мощных ледовых заторов, которые могут привести к серьезным подтоплениям. Недавний затор на реке Колыма уже устранен, уровень реки падает. Дальнейшего ухудшения не прогнозируется", - добавил Савостицкий.