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РИА Новости

Половодье в Сибири и на Дальнем Востоке завершается спокойно

Вчера, 04:21
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© РИА Новости / Виталий АньковЗатопленная в результате паводка улица. Архивное фото
Затопленная в результате паводка улица. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Затопленная в результате паводка улица. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) оценивает завершающееся в Сибири и на Дальнем Востоке половодье как спокойное, предупредительные меры помогли этой весной избежать больших подтоплений, заявил РИА Новости начальник управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности ведомства Дмитрий Савостицкий.
"В целом половодье прошло достаточно спокойно. У нас сохраняется ряд чрезвычайных ситуаций регионального уровня, больше связанных с нарушением нормальной деятельности, не связанных с утратой населением своих домов. Наблюдаются только подтопление дорог и приусадебных участков", - сказал Савостицкий.
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По его словам, половодье в России находится в завершающей стадии, основная часть страны вышла из зоны риска, но половодье пока продолжается в ряде регионов Сибири, Дальнего Востока, Урала и Северо-Запада.
"Уже нет на сегодняшний день мощных ледовых заторов, которые могут привести к серьезным подтоплениям. Недавний затор на реке Колыма уже устранен, уровень реки падает. Дальнейшего ухудшения не прогнозируется", - добавил Савостицкий.
Как пояснил собеседник агентства, в ряде мест подтопление происходит из года в год, особенно это касается ряда регионов: Якутии, Вологодской и Архангельской областей. В этих местах заблаговременно проводятся предупредительные мероприятия - резка льда и ледокольные работы.
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РосводресурсыДальневосточный ФОСибирский ФОРоссияОбщество
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