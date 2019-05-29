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РИА Новости

В ДТП с автобусом в Приморье погибли мужчина и женщина пенсионного возраста

Вчера, 04:18
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© Фото : страница vl_gazeta в InstagramДТП с автобусом в Приморье. 28 мая 2019
ДТП с автобусом в Приморье. 28 мая 2019
© Фото : страница vl_gazeta в Instagram
ДТП с автобусом в Приморье. 28 мая 2019
ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Погибшие при ДТП с автобусом в Уссурийске китайские туристы - мужчина и женщина пенсионного возраста, следует из сообщения УМВД РФ по Приморскому краю.
Во вторник при опрокидывании автобуса с 43 китайскими туристами в Уссурийске погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Всех пострадавших отвезли в больницу, значительную часть отпустили после оказания помощи. Четверых оставили в медучреждении, один из них – гражданин КНР – находился в реанимации, 38 туристов размещены в одной из гостиниц Уссурийска. По факту ДТП возбуждено дело, водитель заключен под стражу.
"В результате ДТП погибли два пассажира (мужчина 1950 года рождения и женщина 1959 года рождения)", - говорится в сообщении УМВД.
Перевозку осуществляла туристическая компания "Диалог народов", которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами. В турфирме сообщили, что водитель - россиянин, у него большой стаж работы, он проходил перед рейсом все необходимые проверки.
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ДТП с автобусом в ПриморьеКитайПриморский крайПроисшествия
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