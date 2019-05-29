В ДТП с автобусом в Приморье погибли мужчина и женщина пенсионного возраста

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Погибшие при ДТП с автобусом в Уссурийске китайские туристы - мужчина и женщина пенсионного возраста, следует из сообщения УМВД РФ по Приморскому краю.

Во вторник при опрокидывании автобуса с 43 китайскими туристами в Уссурийске погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Всех пострадавших отвезли в больницу, значительную часть отпустили после оказания помощи. Четверых оставили в медучреждении, один из них – гражданин КНР – находился в реанимации, 38 туристов размещены в одной из гостиниц Уссурийска. По факту ДТП возбуждено дело, водитель заключен под стражу.

"В результате ДТП погибли два пассажира (мужчина 1950 года рождения и женщина 1959 года рождения)", - говорится в сообщении УМВД.