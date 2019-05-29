США заявили о готовности работать с новым составом Европарламента

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. США поздравляют жителей ЕС с избранием нового состава Европарламента и подтверждают готовность работать с ним.

"Соединенные Штаты поздравляют граждан государств-членов Европейского союза с успешным завершением выборов в Европейский парламент. Это были исторические выборы, в которых приняли участие миллионы европейцев", - говорится в сообщении госдепартамента.

"США и ЕС связывает прочное партнерство, основанное на общих демократических ценностях, глубоких экономических связях и приверженности трансатлантическим отношениям. Мы знаем, что это партнерство будет продолжено по мере того, как новые члены Европейского парламента займут свои места 2 июля, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы с ними и новыми лидерами в Европейском парламенте", - отмечают в ведомстве.