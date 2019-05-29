Суд в Мексике распорядился арестовать экс-главу нефтегазовой компании Pemex

Руководитель финансовой разведки при Минфине Мексики Сантьяго Ньето сообщил, что Лосойа, предположительно, был вовлечен в коррупционную деятельность в то время, когда возглавлял нефтегазовую компанию при прошлом президенте Энрике Пенья Ньето. Речь идет о покупке Pemex у AHMSA в 2014 году завода удобрений примерно за 500 миллионов долларов, тогда как, по оценке нынешних властей, его стоимость не превышала 50 миллионов.