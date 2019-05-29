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РИА Новости

Суд в Мексике распорядился арестовать экс-главу нефтегазовой компании Pemex

Вчера, 04:08
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МЕХИКО, 29 мая, РИА Новости. Федеральный судья в Мексике выдал ордер на арест бывшего директора государственной нефтегазовой компании Pemex Эмилио Лосойи в связи с подозрениями в коррупции, сообщило агентство Notimex со ссылкой на источники в Генпрокуратуре страны.
Также суд выдал приказ об аресте главы металлургической компании Altos Hornos de Mexico (AHMSA) Алонсо Элисондо, который был во вторник задержан в Испании, сообщило агентство.
Ранее стало известно, что власти Мексики заблокировали счета экс-главы Pemex, его сестры и главы компании AHMSA, которого считают связанным с ними.
Руководитель финансовой разведки при Минфине Мексики Сантьяго Ньето сообщил, что Лосойа, предположительно, был вовлечен в коррупционную деятельность в то время, когда возглавлял нефтегазовую компанию при прошлом президенте Энрике Пенья Ньето. Речь идет о покупке Pemex у AHMSA в 2014 году завода удобрений примерно за 500 миллионов долларов, тогда как, по оценке нынешних властей, его стоимость не превышала 50 миллионов.
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