Пострадавшего в ДТП в Приморье китайского туриста перевели из реанимации

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Одного из пострадавших в ДТП в Приморье китайских туристов перевели из реанимации в обычную палату, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийского городского округа.

Во вторник в Уссурийске опрокинулся автобус с 43 китайскими туристами, два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Всех пострадавших отвезли в больницу, значительную часть отпустили после оказания помощи. Четверых оставили в медучреждении, один из них – гражданин КНР – был в реанимации, 38 туристов размещены в одной из гостиниц Уссурийска.

"В больнице остаются четверо пострадавших: трое граждан КНР и русский водитель. Один китайский турист, который был реанимации, переведен в обычную палату. Он уже не в реанимации, ему легче", - сказал собеседник.