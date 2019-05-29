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РИА Новости

Источник сообщил об отмене ограничений на вывоз алкоголя и табака из ЕАЭС

Вчера, 03:57
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц ЕАЭС. Архивное фото
Флаги стран-участниц ЕАЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Флаги стран-участниц ЕАЭС. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение снять ограничения по объему вывоза алкогольной и табачной продукции, которые составляют на данный момент 5 литров и 200 сигарет соответственно, физическими лицами в личных целях с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил РИА Новости источник в ЕЭК.
"Совет ЕЭК снял ограничение на вывоз алкогольной продукции за рубеж физическими лицами, достигшими 18-летнего возраста, в личных целях. Это же решение относится и к категории "Табак и табачные изделия",- сообщил собеседник агентства.
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В настоящее время при вывозе физическими лицами с таможенной территории ЕАЭС алкогольной продукции объемом более 5 литров она не признается товаром для личного пользования, и ее перемещение регулируется правилами, предусмотренными для торгового оборота. Для табака же действуют лимиты в размере 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака или этих изделий в ассортименте общим весом не более 250 грамм.
Изменения вступят в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования и устранят действующие ограничения. Тем не менее, пока неизвестно, когда документ будет опубликован.
"После вступления решения в силу, руководствоваться при вывозе алкогольной и табачной продукции за рубеж в качестве подарков, сувениров и для личных целей нужно будет исключительно нормами ввоза страны прибытия",- добавил собеседник агентства.
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