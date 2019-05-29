В России предложили ввести "отцовский капитал"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В России могут появиться дополнительные субсидии для многодетных семей, В России могут появиться дополнительные субсидии для многодетных семей, пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства.

Речь идет о так называемом отцовском капитале, который будет выплачиваться при появлении третьего и последующего ребенка при условии, что все дети родились и воспитываются в одной семье, а родители состоят в зарегистрированном браке.

Размер выплаты многодетным отцам будет сопоставим с маткапиталом и составит 453 тысячи рублей. При этом "отцовский капитал" не будет исключать выплаты материнского.

Реализацию проекта планируется начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, а в случае успеха продолжить и в других регионах России.