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РИА Новости

В России предложили ввести "отцовский капитал"

Вчера, 03:40
49572
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСемейная пара с ребенком гуляют по набережной
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В России могут появиться дополнительные субсидии для многодетных семей, пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства.
Речь идет о так называемом отцовском капитале, который будет выплачиваться при появлении третьего и последующего ребенка при условии, что все дети родились и воспитываются в одной семье, а родители состоят в зарегистрированном браке.
Размер выплаты многодетным отцам будет сопоставим с маткапиталом и составит 453 тысячи рублей. При этом "отцовский капитал" не будет исключать выплаты материнского.
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Реализацию проекта планируется начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, а в случае успеха продолжить и в других регионах России.
Предполагается, что такие меры помогут достичь к 2024 году среднего коэффициента рождаемости на уровне 1,92-2,05 детей на одну женщину, чего требует национальный проект. На эту программу предположительно потребуется более триллиона рублей в течение пяти следующих лет.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Снимите с детей плату за проезд, введите льготы за ЖКХ, снизьте ставки по ипотеке до 5%, обеспечьте места в детсадах и школах, а позже рабочие места, развивайте институт семьи, обеспечьте популизацию спорта. ФОКи ставите - секции все платные. Поднимайте уже производство! Кто без работы будет детей рожать?!
29 мая, 05:59
uuruss
11910105
Абсолютно глупая инициатива. Поднимут рождаемость только в проблемных семьях. Пока не будет нормальных медицины, образования, социума - не будет рождаемости. Ребёнок сегодня, в существующей среде, это весьма хлопотно и накладно. Родители ради детей сегодня на больничный не ходят, чтобы на работе проблем не было, какая рождаемость то.
29 мая, 06:41
ИКИгорь К_
7100208
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