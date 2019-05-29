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РИА Новости
Культура

СМИ: актер из "Игры престолов" попал в больницу из-за окончания сериала

Вчера, 03:31
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© AP Photo / Joel C RyanАктер Кит Харингтон на премьере финального сезона сериала "Игра престолов"
Актер Кит Харингтон на премьере финального сезона сериала Игра престолов
© AP Photo / Joel C Ryan
Актер Кит Харингтон на премьере финального сезона сериала "Игра престолов". Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", анонимно лечится от алкогольной зависимости в центре реабилитации, пишет издание Page Six, ссылаясь на осведомленные источники.
Как сообщает Page Six, 32-летний актер находится в элитной клинике Prive-Swiss в штате Коннектикут на протяжении месяца. Он посещает психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и практикует медитацию для борьбы со стрессом и негативными эмоциями.

"Окончание "Игры престолов" сильно ударило по Киту. Он понял, что "это все, это конец", это было то, над чем они так усердно работали на протяжении многих лет. <...> Он в клинике в основном из-за стресса и переутомления, а также из-за алкоголя", — рассказал газете друг актера.

По информации СМИ, жена Харингтона, актриса Роуз Лесли, с которой он познакомился на съемках "Игры престолов", "поддерживает его" и находится рядом.
Эмилия Кларк и Кит Харингтон на 75-й церемонии вручения премии Золотой глобус. 7 января 2018
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Стала известна реакция актеров из "Игры престолов" на концовку сериала
Сериал "Игра престолов", основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Р. Р. Мартина, стал одним из самых популярных в истории. Он получил положительные отзывы критиков и завоевал рекордные 47 наград "Эмми".
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КультураКит ХарингтонИгра престолов (сериал)
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