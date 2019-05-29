СМИ: актер из "Игры престолов" попал в больницу из-за окончания сериала

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", анонимно лечится от алкогольной зависимости в центре реабилитации, пишет издание Page Six, ссылаясь на осведомленные источники.
Как сообщает Page Six, 32-летний актер находится в элитной клинике Prive-Swiss в штате Коннектикут на протяжении месяца. Он посещает психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и практикует медитацию для борьбы со стрессом и негативными эмоциями.
"Окончание "Игры престолов" сильно ударило по Киту. Он понял, что "это все, это конец", это было то, над чем они так усердно работали на протяжении многих лет. <...> Он в клинике в основном из-за стресса и переутомления, а также из-за алкоголя", — рассказал газете друг актера.
По информации СМИ, жена Харингтона, актриса Роуз Лесли, с которой он познакомился на съемках "Игры престолов", "поддерживает его" и находится рядом.
Сериал "Игра престолов", основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Р. Р. Мартина, стал одним из самых популярных в истории. Он получил положительные отзывы критиков и завоевал рекордные 47 наград "Эмми".