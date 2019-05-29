СМИ: актер из "Игры престолов" попал в больницу из-за окончания сериала

"Окончание "Игры престолов" сильно ударило по Киту. Он понял, что "это все, это конец", это было то, над чем они так усердно работали на протяжении многих лет. <...> Он в клинике в основном из-за стресса и переутомления, а также из-за алкоголя", — рассказал газете друг актера.