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РИА Новости
Туризм

Горничные отелей рассказали, следует ли заправлять постель при выселении

Вчера, 03:32
43699
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкГорничная застилает постель в номере отеля
Горничная застилает постель в номере отеля
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Business Insider опросил горничных отелей и составил список из десяти советов, которые они хотели бы дать постояльцам.
Так, горничные жалуются, что многие постояльцы при выселении забывают выключить телевизор или оставляют на входной двери табличку "не беспокоить", из-за чего нельзя понять, покинули клиенты номер или нет. Однако этой табличкой все же стоит пользоваться, чтобы никто не заходил, подчеркивают сотрудники отелей.
Кроме того, по словам уборщиц, иногда постояльцы красят волосы в раковине, на очистку которой в результате уходит слишком много времени.
Горничная, работавшая на курорте в Австралии, рассказала изданию, что если клиенты хотят сделать приятное уборщику, то при выселении они могут положить в холодильник мороженое или непочатую бутылку воды. По ее словам, такой жест со стороны постояльцев будет особенно кстати в жарких странах.
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Кроме того, гостям отелей советуют не заправлять постель при выселении, иначе горничные могут подумать, что кроватью не пользовались, и не станут менять белье. Если же постояльцам захочется помочь сотрудникам отеля, то при выселении они могут сами снять пододеяльники и наволочки, а также сложить полотенца на полу.
Еще один совет — не стесняться просить дополнительные мешки для мусора, если он не помещается в уже имеющиеся. Горничные также просят складывать мусор в одном месте, а не по разным углам. По словам одной из уборщиц, однажды при разборе мусора она укололась о медицинский шприц, из-за чего ей полгода пришлось принимать лекарства. Как рассказала женщина, болеющие диабетом постояльцы нередко выкидывают иглы от шприц-ручек, не закрыв их колпачком.
В заключение издание приводит самый главный совет, который горничные хотели бы дать клиентам: относиться к уборщикам как к людям.
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