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РИА Новости

Минпромторг не поддержал идею запретить продажу алкоголя в малой таре

Вчера, 03:25
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБутылки с водкой. Архивное фото
Бутылки с водкой. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ не поддерживает идею ввести запрет на продажу алкоголя в малой потребительской таре, так как данный вопрос урегулирован действующими законами в достаточной мере, следует из ответа министерства на депутатский запрос.
Ранее, как сообщают СМИ, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ведомства Денису Мантурову запретить продавать алкоголь в малой потребительской таре в прикассовых зонах продуктовых магазинов.
"Введение предлагаемых норм представляется избыточным, поскольку в настоящее время рассматриваемый вопрос в действующем законодательстве РФ достаточно урегулирован", - сообщается в ответе ведомства, текст письма находится в распоряжении РИА Новости.
Как поясняется в ответе, в соответствии с действующим законодательством, органы госвласти субъектов РФ вправе устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкогольной продукции, в том числе путем закрепления требований к выкладке или размещению в торговых объектах алкогольной продукции в потребительской таре любого объема.
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"Кроме того, стоит учесть, что алкогольная продукция в потребительской таре малого объема, как правило, приобретается для употребления в конкретном объеме. При неудовлетворенном спросе потребителей на продажу алкогольной продукции в потребительской таре малого объема, существует риск перераспределения потребительского спроса в пользу алкогольной продукции в потребительской таре большого объема и, как результат, потреблению большого количества алкоголя", - отмечают в Минпромторге.
В связи с этим, по мнению ведомства, "установление предлагаемого ограничения не достигнет цели по снижению потребления алкогольной продукции населением". Кроме того, причиной увеличения или падения количества употребления алкоголя являются культура и условия потребления, а также отношение к алкоголю самих граждан, полагают в министерстве.
"Необходимо создавать благоприятные условия для формирования высокой культуры потребления алкогольной продукции, проводить активную пропаганду здорового образа жизни, осуществлять координацию информационных и обучающих программ и кампаний по формированию здорового образа жизни среди различных слоев населения и возрастных групп", - также сообщается в письме.
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