Часть попавших в ДТП в Приморье китайских туристов в среду вернется домой

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Часть туристов, попавших в ДТП на автобусе в Уссурийске, решила вернуться на родину, а часть продолжит путешествие во Владивосток, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийского городского округа.

"Туристы переночевали в гостинице. Сегодня будет решаться вопрос об их транспортировке. Часть туристов захотела вернуться в Китай – мы их сегодня доставим до границы на своем муниципальном транспорте, а часть будет продолжать путешествие, они поедут во Владивосток. Сейчас вопрос решается. Все они обеспечены гостиницей и горячим питанием за счет муниципалитета", - сказал собеседник.

Во вторник при опрокидывании автобуса с 43 китайскими туристами погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Всех пострадавших отвезли в больницу, значительную часть отпустили после оказания помощи. Четверых оставили в медучреждении, один из них – гражданин КНР – в реанимации, 38 туристов размещены в одной из гостиниц Уссурийска.