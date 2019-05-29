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РИА Новости

Часть попавших в ДТП в Приморье китайских туристов в среду вернется домой

Вчера, 03:14
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© Фото : ГИБДД РФДТП с автобусом в Приморье. 28 мая 2019
ДТП с автобусом в Приморье. 28 мая 2019
© Фото : ГИБДД РФ
ДТП с автобусом в Приморье. 28 мая 2019
ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Часть туристов, попавших в ДТП на автобусе в Уссурийске, решила вернуться на родину, а часть продолжит путешествие во Владивосток, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийского городского округа.
"Туристы переночевали в гостинице. Сегодня будет решаться вопрос об их транспортировке. Часть туристов захотела вернуться в Китай – мы их сегодня доставим до границы на своем муниципальном транспорте, а часть будет продолжать путешествие, они поедут во Владивосток. Сейчас вопрос решается. Все они обеспечены гостиницей и горячим питанием за счет муниципалитета", - сказал собеседник.
Во вторник при опрокидывании автобуса с 43 китайскими туристами погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Всех пострадавших отвезли в больницу, значительную часть отпустили после оказания помощи. Четверых оставили в медучреждении, один из них – гражданин КНР – в реанимации, 38 туристов размещены в одной из гостиниц Уссурийска.
Перевозку осуществляла туристическая компания "Диалог народов", которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами. В турфирме сообщили, что водитель - россиянин, у него большой стаж работы, он проходил перед рейсом все необходимые проверки.
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