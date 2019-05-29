В Приморье рассказали о состоянии пострадавших в ДТП китайских туристов

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Состояние троих китайских туристов и русского водителя, госпитализированных после ДТП с автобусом в Приморье, стабильное, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения края.

Во вторник при опрокидывании автобуса с 43 китайскими туристами погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Всех пострадавших отвезли в больницу, значительную часть отпустили после оказания помощи. Четверых оставили в медучреждении, один из них – гражданин КНР – в реанимации, 38 туристов размещены в одной из гостиниц Уссурийска.

"Состояние у пострадавших стабильное, это сказал главврач Уссурийской больницы. Четверо остаются в медучреждении – три туриста и водитель. Все четверо стабильны, в том числе турист, который в реанимации", - сказал собеседник.