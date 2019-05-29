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РИА Новости

Захарова высмеяла требование к Зеленскому отказаться от русского языка

Вчера, 02:19
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала исполнение на Украине закона о государственном языке на примере президента страны Владимира Зеленского.
Она отметила, что депутаты обладминистрации Львова потребовали от главы государства отказаться от использования русского языка в своих выступлениях, поскольку это, по их мнению, "выполняется без соблюдения законодательства".

"Львовская областная администрация, примите шифровку: за человека, который и в жизни, и на работе, и в ходе предвыборной кампании говорил на русском, проголосовали 13,5 миллиона граждан Украины. Что доказывает и без того очевидный факт: одиозный закон о языке никому кроме крайних националистов не нужен!" — написала Захарова в фейсбуке.

По мнению дипломата, тот факт, что Зеленский всегда говорил на русском языке и при этом его выбрали президентом, показывает, что на Украине этот закон никому не нужен.

Закон о государственном языке

Пятнадцатого мая Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий употребление практически во всех сферах жизни исключительно украинского языка. По мнению авторов инициативы, важно развивать украинский язык как "самобытный язык титульной нации".
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Документ обязывает граждан общаться на украинском в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.
Оппозиционеры внесли постановление об отмене закона. Они считают, что при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само решение не отвечает конституции. Однако Рада отказалась отменять закон.
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20 мая, 22:31
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Мария ЗахароваВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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