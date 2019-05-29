Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T02:03Z
https://ria.ru/20190529/1555046089.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155008/03/1550080372_0:0:2001:1126_1036x0_80_0_0_23447aef16ed908aedbce2f32ccc2b04.jpg
РИА Новости

Польский политик призвал Качиньского ответить за оскорбления в адрес России

Вчера, 02:03
62463
© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
© AP Photo / Alik Keplicz
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Лидер партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский должен ответить перед Государственным трибуналом Польши за высказывания в адрес России, передает слова экс-депутата сейма и бывшего евродепутата, главы партии KORWiN Януша Корвин-Микке портал niezalezna.pl.
Политик высказался за хорошие отношения с Москвой и заявил, что "тот, кто отталкивает от себя Россию, совершает преступление".
"Сейчас угрозу для нас представляет Украина", — отметил Корвин-Микке.
По его словам, фашистские движения на Украине сейчас не пользуются особой поддержкой, но она "больше, чем у Гитлера за три года до его прихода к власти". Россию же он назвал "врагом врага", с которым следует налаживать отношения.
Карьерный самосвал БеЛАЗ с углем на разрезе Черниговский холдинговой компании Сибирский деловой союз в Кемеровской области. Архивное фото
23 июля 2018, 08:00
Россия начала топить по-настоящему: почему Польша нам платит
"Право и справедливость" — правящая партия в Польше. Согласно данным exit poll социологической лаборатории Ipsos, на состоявшихся в воскресенье выборах депутатов Европарламента в Польше PiS лидирует, получив 42,4 процента голосов.
Как отмечает портал niezalezna.pl, партия Януша Корвин-Микки набрала лишь 4,55 процента голосов, поэтому ей не удалось получить ни одного мандата в ЕП.
Маттео Сальвини на митинге в Милане
26 мая, 08:00
"Европа недееспособна": кто рвется к власти в ЕС и хочет дружить с Россией
364351591017
Януш Корвин-МиккеЯрослав КачиньскийПольшаРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Анютка, Вас в СБУ премии лишили за русский язык и дополнительного продпайка...
29 мая, 05:40
Alex Ander
33160002
так разберем кто же этот политик Считает, что Адольф Гитлер не был осведомлён о холокосте, а также, что разница между изнасилованием и добровольными сексуальными отношениями незначительна все ясно опять нацисткая шобла на деньги кремля
29 мая, 02:28
Анна Григорович
5010141
Рекомендуем
Эксперт покинул студию России 1 из-за оскорбления украинского политолога
Эксперт покинул студию "России 1" из-за оскорбления украинского политолога
РИА
Новости
Переговоры украинских военных с представителями самообороны Севастополя на территории аэродрома Бельбек
Экс-глава украинского Генштаба рассказал о несостоявшейся операции в Крыму
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал условие созыва встречи в "нормандском формате"
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий
В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на открытом заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Климкин рассказал о "сломанной логике" России из-за решения трибунала ООН
Празднование Дня Вышиванки во Львове, Украина
Большинство украинцев признаны негодными
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
В Косово потребуют отозвать иммунитет у раненого российского сотрудника ООН
Заправочная станция компании Укрнафта
Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России
Задержанные в Закарпатье граждане Бангладеш
Рассчитывавшие попасть во Францию мигранты оказались на Украине
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400
Монумент Независимости Украины в Киеве
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Избранный президент Латвии Эгилс Левитс в Риге. 29 мая 2019
Латвийский депутат напомнил, как новый президент обошелся с русскими
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:50ГД поддержала проект, сокращающий стаж для получения российского паспорта
16:48США готовы ввести санкции против европейского механизма расчетов с Ираном
16:46В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель
16:44Россия внесет большой вклад в развитие мира и "покоя ума" - Далай-лама
16:43Трамп пообещал объявить "кардинальные меры" на границе с Мексикой
16:43Временный канцлер Австрии Бирляйн назвала вице-канцлера и главу МИД
16:42Подозреваемый по делу о взрыве в Лионе объяснил мотивы своих действий
16:40В Индии привели к присяге новое правительство во главе с Моди
16:40Ученые из МФТИ превратили кинескоп телевизора в "вечную" лампочку
16:40Существовать ли Далай-ламе в будущем – решать народам, заявил он сам
16:39СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Ульяновске
16:38Миссия МВФ завершила работу в Киеве
16:38Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани
16:36Путин рассказал, кто станет "властелином мира"
16:35Около 4 тыс храмов в России находятся в аварийном состоянии, заявил Легойда
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
Лента новостейМолния