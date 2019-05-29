Польский политик призвал Качиньского ответить за оскорбления в адрес России

Политик высказался за хорошие отношения с Москвой и заявил, что "тот, кто отталкивает от себя Россию, совершает преступление".

По его словам, фашистские движения на Украине сейчас не пользуются особой поддержкой, но она "больше, чем у Гитлера за три года до его прихода к власти". Россию же он назвал "врагом врага", с которым следует налаживать отношения.