Польский политик призвал Качиньского ответить за оскорбления в адрес России

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Лидер партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский должен ответить перед Государственным трибуналом Польши за высказывания в адрес России, передает слова экс-депутата сейма и бывшего евродепутата, главы партии KORWiN Януша Корвин-Микке портал niezalezna.pl.
Политик высказался за хорошие отношения с Москвой и заявил, что "тот, кто отталкивает от себя Россию, совершает преступление".
"Сейчас угрозу для нас представляет Украина", — отметил Корвин-Микке.
По его словам, фашистские движения на Украине сейчас не пользуются особой поддержкой, но она "больше, чем у Гитлера за три года до его прихода к власти". Россию же он назвал "врагом врага", с которым следует налаживать отношения.
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"Право и справедливость" — правящая партия в Польше. Согласно данным exit poll социологической лаборатории Ipsos, на состоявшихся в воскресенье выборах депутатов Европарламента в Польше PiS лидирует, получив 42,4 процента голосов.
Как отмечает портал niezalezna.pl, партия Януша Корвин-Микки набрала лишь 4,55 процента голосов, поэтому ей не удалось получить ни одного мандата в ЕП.