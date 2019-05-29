Арабская коалиция нанесла удары по столице Йемена, сообщают СМИ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Самолеты коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по позициям йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) в столице Йемена Сане, сообщает телеканал Al-Arabiya.
По данным телеканала, коалиция нанесла удары в том числе по оружейным складам на авиабазе аль-Дулаими (al-Dulaimi) на севере Саны.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.