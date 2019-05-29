Арабская коалиция нанесла удары по столице Йемена, сообщают СМИ

Йемен превратился в "арабское Сомали" Глава Верховного политического совета хуситов попросил у России помощи в разрешении военного конфликта в Йемене. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik предположил, почему призыв о помощи был адресован именно Москве.