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РИА Новости

Арабская коалиция нанесла удары по столице Йемена, сообщают СМИ

Вчера, 01:54
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© AFP 2019 / Mohammed HuwaisПоследствия авиаудара коалиции в столице Йемена Сане. Архивное фото
Последствия авиаудара коалиции в столице Йемена Сане. Архивное фото
© AFP 2019 / Mohammed Huwais
Последствия авиаудара коалиции в столице Йемена Сане. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Самолеты коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по позициям йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) в столице Йемена Сане, сообщает телеканал Al-Arabiya.
По данным телеканала, коалиция нанесла удары в том числе по оружейным складам на авиабазе аль-Дулаими (al-Dulaimi) на севере Саны.
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Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
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Саудовская АравияЙеменВ мире
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