СМИ: самолет с президентом Мексики на борту ушел на второй круг при посадке

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Самолет мексиканской авиакомпании Volaris, на борту которого находился президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и его жена, не смог с первого раза совершить посадку и был вынужден второй раз подниматься в воздух, сообщает издание Universal.
По данным издания, самолет вылетел из Мехико в город Тепик, но спустя 50 минут сообщил о проблеме. Сразу после того, как самолет коснулся взлетно-посадочной полосы, он снова поднялся в воздух.
"Мы снова начнем посадку, исключительно для нашей безопасности. На борту все нормально, беспокоиться не о чем", - сказал диспетчеру пилот самолета. Спустя пять минут самолет совершил посадку без каких-либо проблем.
После посадки президент Мексики заявил, что такие ситуации случаются, и ничего серьезного не произошло.
Еще до вступления в должность Лопес Обрадор пообещал, что откажется от обычных положенных главе государства мер безопасности и сдержал слово. Так, с декабря в Мексике перестал существовать генеральный штаб президента, отвечающий за безопасность предыдущих глав страны. Перемещается президент либо на обычных пассажирских рейсах самолетов, либо по земле - на автомобиле.
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