СМИ: самолет с президентом Мексики на борту ушел на второй круг при посадке

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Самолет мексиканской авиакомпании Volaris, на борту которого находился президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и его жена, не смог с первого раза совершить посадку и был вынужден второй раз подниматься в воздух, сообщает издание Самолет мексиканской авиакомпании Volaris, на борту которого находился президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и его жена, не смог с первого раза совершить посадку и был вынужден второй раз подниматься в воздух, сообщает издание Universal

По данным издания, самолет вылетел из Мехико в город Тепик, но спустя 50 минут сообщил о проблеме. Сразу после того, как самолет коснулся взлетно-посадочной полосы, он снова поднялся в воздух.

"Мы снова начнем посадку, исключительно для нашей безопасности. На борту все нормально, беспокоиться не о чем", - сказал диспетчеру пилот самолета. Спустя пять минут самолет совершил посадку без каких-либо проблем.

После посадки президент Мексики заявил, что такие ситуации случаются, и ничего серьезного не произошло.