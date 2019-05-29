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РИА Новости

Макрон рассказал, кто должен возглавить ключевые посты в Евросоюзе

Вчера, 01:22
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Совет ЕС определится с кандидатурами на ключевые посты ЕС до конца саммита в июне, при этом руководителями основных европейских структур должны стать "сильные лидеры".
Лидеры ЕС провели во вторник неформальный саммит, где начали консультации по отбору кандидатов на ключевые посты глав ЕК, Евросовета и дипломатии ЕС. Однако, как заявлял в кулуарах саммита источник, переговоры касались на данном этапе только обсуждения приоритетов разных стран, чтобы понять, какие критерии необходимо учесть при определении кандидатур.
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"Не должно быть автоматизма в выборе главы Еврокомиссии. Необходимо учитывать все институты и власть каждого должна учитываться. Есть определенная роль у Евросовета, есть определенная роль у Европарламента. Мы решили передать полномочия (главе Евросовета - ред.) Дональду Туску, чтобы он поработал следующие недели и смог определиться на основе наших обсуждений с предложениями имен (кандидатур на посты в структурах ЕС - ред.)", - сказал Макрон журналистам после саммита глав государств ЕС в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Он также отметил, что лидеры стран ЕС договорились не позднее июньского саммита определиться с четырьмя главами на ключевые европейские посты. По словам Макрона, главами основных структур ЕС должны стать мужчины и женщины, которые будут достаточно квалифицированы для того, чтобы выполнить поставленные задачи и которые сделают Европу максимально сильной. "Нам нужны сильные лидеры, у которых есть сильный опыт, сильная легитимность", - подчеркнул Макрон.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Совет ЕС намерен до 20-21 июня представить кандидатуру на пост главы Еврокомиссии. В свою очередь Дональд Туск отметил, что конкретные имена кандидатов на ключевые посты в структурах ЕС на данном этапе не определены, при этом саммит ЕС во вторник показал, что автоматического назначения партийного кандидата на пост главы ЕК по итогам выборов в Европарламент не произойдет.
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