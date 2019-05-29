США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.

В пресс-релизе на сайте IMD отмечается, что Сингапур занял первую строчку рейтинга впервые с 2010 года. Причинами его подъема на первое место стали передовая технологическая инфраструктура, наличие квалифицированной рабочей силы, благоприятные иммиграционные законы и эффективные способы открытия бизнеса. На втором месте расположился Гонконг. Россия по-прежнему занимает 45-е место рейтинга.

"Согласно рейтингу, первоначальный импульс укрепления доверия к первой волне налоговой политики президента Дональда Трампа в США, похоже, исчез. Несмотря на то, что страна все еще задает глобальные темпы роста уровня инфраструктуры и экономических показателей, на конкурентноспособность крупнейшей экономики мира повлияли более высокие цены на топливо, более низкий экспорт высокотехнологичных товаров и колебания стоимости доллара", - сообщается в релизе.

Отмечается, что "более высокие доходы от торговли помогли производителям нефти и газа, например, Саудовской Аравии, рост которой сильнее всего в этом году - страна перенеслась на 13 мест вверх на 26 позицию, и Катару, который вошел в первую десятку впервые с 2013 года".

Также значительный рост показала Индонезия, поднявшись на 11 позиций до 32-го места, что стало "наиболее активным ростом в регионе". В свою очередь ОАЭ впервые вошли в пятерку лидеров, заняв пятую позицию рейтинга.

Венесуэла осталась на последнем, 63-м месте из-за "инфляции, ограниченного доступа к кредитным средствам и слабой экономики". "Экономические показатели южноамериканской экономики самые низкие по трем из четырех основных групп критериев - экономическим показателям, эффективности работы правительства и инфраструктуре", - отмечает IMD.