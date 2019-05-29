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РИА Новости

Папа Римский назвал стену на границе США и Мексики "величайшей жестокостью"

Вчера, 00:55
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© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкВизит папы римского в Армению
Визит папы римского в Армению
© РИА Новости / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил в интервью телеканалу Televisa, что лично сказал бы президенту США Дональду Трампу об ошибочности идеи построить стену на границе с Мексикой.
"Мы уже знали одну, в Берлине, которая принесла нам столько головных болей и столько страданий... Отделять детей от родителей - против естественных прав... Это жестоко. Это одна из величайших жестокостей. Чтобы защищать что? Территорию, экономику страны или кто знает, что?" - заявил понтифик в интервью телеканалу, расшифровка которого опубликована на сайте новостей Ватикана.
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На вопрос журналистки телеканала о том, что он сказал бы Трампу, если бы тот сидел напротив него при отсутствии камер, папа Римский заявил: "То же самое".
"То же самое, потому что я говорю это публично... Я также говорил публично, что тот, кто строит стены, в конечном итоге оказывается узником стен, которые строит", - отметил понтифик.
Строительство заграждений и стены на границе являлось одним из основных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. В начале 2019 года ряд федеральных учреждений и ведомств оставались закрытыми на протяжении более чем месяца из-за разногласий Трампа с конгрессом по поводу финансирования пограничной безопасности.
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