Папа Римский назвал стену на границе США и Мексики "величайшей жестокостью"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил в интервью телеканалу Папа Римский Франциск заявил в интервью телеканалу Televisa , что лично сказал бы президенту США Дональду Трампу об ошибочности идеи построить стену на границе с Мексикой.

"Мы уже знали одну, в Берлине, которая принесла нам столько головных болей и столько страданий... Отделять детей от родителей - против естественных прав... Это жестоко. Это одна из величайших жестокостей. Чтобы защищать что? Территорию, экономику страны или кто знает, что?" - заявил понтифик в интервью телеканалу, расшифровка которого опубликована на сайте новостей Ватикана.

На вопрос журналистки телеканала о том, что он сказал бы Трампу, если бы тот сидел напротив него при отсутствии камер, папа Римский заявил: "То же самое".

"То же самое, потому что я говорю это публично... Я также говорил публично, что тот, кто строит стены, в конечном итоге оказывается узником стен, которые строит", - отметил понтифик.