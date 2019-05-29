Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T00:54Z
https://ria.ru/20190529/1555045619.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153346/17/1533461790_0:291:2608:1758_1036x0_80_0_0_94c21c8214136b51b0451d144052f570.jpg
РИА Новости

Премьер Люксембурга: лидеры стран ЕС не выбирали "Мистера" и "Мисс Европа"

Вчера, 00:54
448
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Архивное фото
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Лидеры стран ЕС не хотят институционального кризиса между Евросоветом и Европарламентом при выборе кандидата на пост главы ЕК, на данном этапе речь идет лишь об определении общего профиля преемника Жан-Клода Юнкера, а не о выборе "Мистера Европа", заявил во вторник премьер Люксембурга Ксавье Беттель.
По итогам выборов в Европарламент главы правительств и государств в рамках Евросовета должны согласовать между собой квалифицированным большинством кандидатуру на пост нового главы ЕК, а затем внести ее на утверждение ЕП, где кандидат должен быть утвержден большинством голосов.
При этом Европарламент придерживается мнения о необходимости применения процедуры "ведущего кандидата", которая предусматривает, что на пост главы ЕК претендует в приоритетном порядке партийный кандидат от крупнейшей фракции, получивший парламентское большинство.
"Мы здесь собрались не для того, чтобы выбрать "Мистера Европа" или "Мисс Европа", а для того, чтобы обозначить профиль кандидата, которого мы хотели бы видеть во главе ЕК, и на другие посты", - сказал Беттель по итогам саммита, отвечая на вопрос, какие кандидаты обсуждались.
Найджел Фараж
25 мая, 08:00
Кошмарное будущее Евросоюза: "Путин, Джонсон и Фарадж нас уничтожат"
По его словам, в итоге было решено, "это должен быть пакет, который мы вместе обсудим".
"И Туску поручили также провести консультации с ЕП, потому что мы хотели бы избежать институционального кризиса. Это показывает, что мы все взрослые", - добавил он.
Ранее источник на саммите сообщил, что пакет возможных кандидатур на замену председателей ЕК и Евросовета, главы дипломатии ЕС и руководителя ЕЦБ может быть подготовлен к саммиту в конце июня, на переговорах во вторник в Брюсселе лидеры лишь сообщили главе Евросовета Дональду Туску о своих приоритетах, которые нужно учесть при выборе.
Маттео Сальвини на митинге в Милане
26 мая, 08:00
"Европа недееспособна": кто рвется к власти в ЕС и хочет дружить с Россией
110010
Выборы в Европарламент — 2019ЛюксембургКсавье БеттельЖан-Клод ЮнкерЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Макрон рассказал, кто должен возглавить ключевые посты в Евросоюзе
РИА
Новости
Визит папы римского в Армению
Папа Римский назвал стену на границе США и Мексики "величайшей жестокостью"
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
Премьер Испании пообещал добиваться "наилучшего представительства в ЕК"
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
СМИ: самолет с президентом Мексики на борту ушел на второй круг при посадке
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, прибывший с рабочим визитом в Японию. 30 мая 2019
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Японию
Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
Туск назвал ситуацию с Brexit "вакциной от антиевропейской пропаганды"
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на открытом заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Климкин рассказал о "сломанной логике" России из-за решения трибунала ООН
Военнослужащие Ливийской национальной армии. Архивное фото
СМИ: армия Хафтара передала Каиру самого опасного египетского террориста
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель назвала сообщения СМИ о ее претензиях к преемнице "ерундой"
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Нетаньяху назвал встречу Патрушева, Болтона и Бен-Шаббата своей идеей
Юрий Луценко
"Я предатель": в Сети гадают из-за высказывания генпрокурора Украины
Переговоры украинских военных с представителями самообороны Севастополя на территории аэродрома Бельбек
Экс-глава украинского Генштаба рассказал о несостоявшейся операции в Крыму
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал условие созыва встречи в "нормандском формате"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:48США готовы ввести санкции против европейского механизма расчетов с Ираном
16:46В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель
16:44Россия внесет большой вклад в развитие мира и "покоя ума" - Далай-лама
16:43Трамп пообещал объявить "кардинальные меры" на границе с Мексикой
16:43Временный канцлер Австрии Бирляйн назвала вице-канцлера и главу МИД
16:42Подозреваемый по делу о взрыве в Лионе объяснил мотивы своих действий
16:40В Индии привели к присяге новое правительство во главе с Моди
16:40Ученые из МФТИ превратили кинескоп телевизора в "вечную" лампочку
16:40Существовать ли Далай-ламе в будущем – решать народам, заявил он сам
16:39СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Ульяновске
16:38Миссия МВФ завершила работу в Киеве
16:38Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани
16:36Путин рассказал, кто станет "властелином мира"
16:35Около 4 тыс храмов в России находятся в аварийном состоянии, заявил Легойда
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
Лента новостейМолния