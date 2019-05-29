Премьер Люксембурга: лидеры стран ЕС не выбирали "Мистера" и "Мисс Европа"

БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Лидеры стран ЕС не хотят институционального кризиса между Евросоветом и Европарламентом при выборе кандидата на пост главы ЕК, на данном этапе речь идет лишь об определении общего профиля преемника Жан-Клода Юнкера, а не о выборе "Мистера Европа", заявил во вторник премьер Люксембурга Ксавье Беттель.

По итогам выборов в Европарламент главы правительств и государств в рамках Евросовета должны согласовать между собой квалифицированным большинством кандидатуру на пост нового главы ЕК, а затем внести ее на утверждение ЕП, где кандидат должен быть утвержден большинством голосов.

При этом Европарламент придерживается мнения о необходимости применения процедуры "ведущего кандидата", которая предусматривает, что на пост главы ЕК претендует в приоритетном порядке партийный кандидат от крупнейшей фракции, получивший парламентское большинство.

"Мы здесь собрались не для того, чтобы выбрать "Мистера Европа" или "Мисс Европа", а для того, чтобы обозначить профиль кандидата, которого мы хотели бы видеть во главе ЕК, и на другие посты", - сказал Беттель по итогам саммита, отвечая на вопрос, какие кандидаты обсуждались.

По его словам, в итоге было решено, "это должен быть пакет, который мы вместе обсудим".

"И Туску поручили также провести консультации с ЕП, потому что мы хотели бы избежать институционального кризиса. Это показывает, что мы все взрослые", - добавил он.