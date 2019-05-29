Американские эксперты оценили предложение Ирана о ненападении в регионе

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости, Михаил Тургиев. Предложение Ирана о подписании договора о ненападении между странами Персидского залива демонстрирует мирные намерения Тегерана, однако не факт, что оно будет принято другими, и сначала Иран должен продемонстрировать миролюбивость на практике, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Ирак предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении на фоне сложной обстановки вокруг залива.

Примут, не примут

"Проблема в том, что залив сейчас не един в отношении Ирана. ССАГПЗ разделен на три части. Есть Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ, которые очень скептично настроены в адрес Ирана, они считают, что иранцев не надо воспринимать серьезно, когда они предлагают что-то вроде этого… Есть Катар и Оман, которые ближе к Ирану и имеют прочные связи. И есть нейтральный Кувейт", - сказал РИА Новости директор Иракской программы Атлантического совета в Вашингтоне Аббас Кадим.

По его словам, именно Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ должны сформулировать свою реакцию на предложение Тегерана, и именно им оно в первую очередь и адресовано. Ирак же, несмотря на близость к Ирану, не будет вступать в подобные договоренности, так как его конституция предполагает нейтралитет, да он и не является потенциальным агрессором.

"Это должно быть между странами, которые потенциально могут совершить акт агрессии в отношении друг друга. Иранцы пытаются продемонстрировать добрую волю и сделать жест. Кроме того, они, возможно, пытаются разрядить ситуацию, устранить предпосылки для возможной агрессии, говоря: "Посмотрите, мы хотим подписать договор". Другой вопрос, примут ли предложение Саудовская Аравия и ОАЭ", - считает эксперт.

По мнению Кадима, эти страны опасаются, что даже если вооруженные силы Ирана не будут нападать, то это могут сделать подконтрольные ему вооруженные группировки. В целом, по словам эксперта, регион нуждается в подобном документе о ненападении, чтобы у всех были гарантии стабильности.

Слов мало

Старший научный сотрудник Института Хадсона Майкл Приджент считает, что подобная инициатива Ирана стала следствием усиления присутствия военных США в регионе.

"Если Иран и правда это предлагает, говоря о подписании договора о ненападении со всеми соседями по заливу или основными державами региона, это означает, что политика сдерживания со стороны США в регионе работает. Никто не доверяет Ирану, когда тот что-то подписывает. Они нарушили все резолюции Совбеза ООН, они жульничали с договором о нераспространении и СВПД", - сказал он РИА Новости.

По его словам, прежде чем реагировать на такую инициативу, США и другие должны убедиться в том, что за ней стоят реальные дела. В качестве примера таких дел он привел прекращение ракетных обстрелов и нападений на разные объекты в Саудовской Аравии, а также заявлений от подконтрольных Ирану вооруженных групп в Ираке и Сирии о возможных нападениях на американцев.

"Тогда это будет что-то, что подкрепит такое заявление. Если ничего из этого не произойдет, то это просто заявления для американских СМИ. Мы бы поддержали это, но мы должны увидеть осязаемые шаги. Пока мы видели шесть неудачных нападений, которые не получили ответа со стороны США. Они пробовали США на прочность", - считает эксперт.