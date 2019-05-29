В США по меньшей мере 130 человек пострадали в результате торнадо

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. По меньшей мере 130 человек пострадали в результате торнадо, пронесшегося по американским штатам Огайо и Индиана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По информации агентства, торнадо привел к серьезным разрушениям, многие здания остались без крыш, с разбитыми окнами, произошли массовые отключения электричества.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще 12 пострадали в результате торнадо в Огайо. Около 68 тысяч жилых зданий остались без электричества, множество строений повреждены.
Также в результате торнадо, штормов и наводнения, обрушившихся на американский штат Оклахома в течение последних дней, погибли по меньшей мере шесть человек, около 100 получили ранения.