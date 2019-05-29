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РИА Новости

В США по меньшей мере 130 человек пострадали в результате торнадо

Вчера, 00:38
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© AP Photo / John MinchilloПоследствия торнадо в американском штате Огайо. 28 мая 2019
Последствия торнадо в американском штате Огайо. 28 мая 2019
© AP Photo / John Minchillo
Последствия торнадо в американском штате Огайо. 28 мая 2019
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. По меньшей мере 130 человек пострадали в результате торнадо, пронесшегося по американским штатам Огайо и Индиана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По информации агентства, торнадо привел к серьезным разрушениям, многие здания остались без крыш, с разбитыми окнами, произошли массовые отключения электричества.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще 12 пострадали в результате торнадо в Огайо. Около 68 тысяч жилых зданий остались без электричества, множество строений повреждены.
Также в результате торнадо, штормов и наводнения, обрушившихся на американский штат Оклахома в течение последних дней, погибли по меньшей мере шесть человек, около 100 получили ранения.
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