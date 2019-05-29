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РИА Новости

Курц надеется вновь стать канцлером Австрии после досрочных выборов

Вчера, 00:35
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСебастьян Курц. Архивное фото
Себастьян Курц. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Себастьян Курц. Архивное фото
ВЕНА, 29 мая - РИА Новости. Себастьян Курц, во вторник сложивший с себя полномочия канцлера Австрии, надеется вновь возглавить правительство страны по итогам досрочным выборов в сентябре.
"Австрийки и австрийцы примут решение. У нас будет новый состав парламента, и я, конечно, надеюсь, что получу шанс продолжить хорошую работу для страны в роли федерального канцлера. Я хотел бы продолжить наш путь", - заявил Курц в интервью газете Kronen Zeitung.
Канцлер Австрии Себастьян Курц
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Дыру в Европе заткнули "русской девушкой-олигархом"
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник освободил от обязанностей правительство страны во главе с Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия.
Вопрос о вотуме недоверия Курцу подняла оппозиция на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе (Австрийская партия свободы). Штрахе ушел в отставку, Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы.
Себастьян Курц, в 2017 году ставший самым молодым канцлером в истории республики, теперь стал и самым "краткосрочным" главой австрийского правительства, удержавшись на этом посту всего 525 дней. Однако говорить о том, что канцлер Курц - уже история, пока рано: по всем прогнозам, его партия победит на грядущих выборах в сентябре и Курц снова станет канцлером.
Штрахе-тибидохе-тибидохе. Почему плохо Австрии, а тошнит всю Европу?
20 мая, 17:03
Штрахе-тибидохе-тибидохе. Почему плохо Австрии, а тошнит всю Европу?Европу заставляют бояться русских. Не потому что русские. А потому что за русской фамилией может скрываться прибалт. Ну и видеокамера.
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Себастьян КурцАвстрияВ мире
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