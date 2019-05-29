Курц надеется вновь стать канцлером Австрии после досрочных выборов

Вопрос о вотуме недоверия Курцу подняла оппозиция на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе (Австрийская партия свободы). Штрахе ушел в отставку, Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы.

Себастьян Курц, в 2017 году ставший самым молодым канцлером в истории республики, теперь стал и самым "краткосрочным" главой австрийского правительства, удержавшись на этом посту всего 525 дней. Однако говорить о том, что канцлер Курц - уже история, пока рано: по всем прогнозам, его партия победит на грядущих выборах в сентябре и Курц снова станет канцлером.