Президент Грузии считает, что ничто не помешает стране на пути в Евросоюз

ТБИЛИСИ, 29 мая – РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что страна положительно движется на пути к евроинтеграции, в этом ей ничего не помешает.

"На пути к Евросоюзу нас ничего не приостановит, поэтому нам нужно много путей, которые так же привлечет больше Европы в Грузию и покажет, что такое Грузия. Культурные маршруты, это очень интересный инструмент, чтобы показать туристам себя, европейцам и не только европейцам", - сказала Зурабишвили на мероприятии "Культурный маршрут – Грузия, Европа".