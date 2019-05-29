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РИА Новости

Президент Грузии считает, что ничто не помешает стране на пути в Евросоюз

Вчера, 00:32
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© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 29 мая – РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что страна положительно движется на пути к евроинтеграции, в этом ей ничего не помешает.
"На пути к Евросоюзу нас ничего не приостановит, поэтому нам нужно много путей, которые так же привлечет больше Европы в Грузию и покажет, что такое Грузия. Культурные маршруты, это очень интересный инструмент, чтобы показать туристам себя, европейцам и не только европейцам", - сказала Зурабишвили на мероприятии "Культурный маршрут – Грузия, Европа".
Глава государства пообещала, что Грузия никогда не будет закрытой страной.
Главными внешнеполитическими приоритетами грузинские власти называют членство в НАТО и Евросоюзе. Грузия в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, в марте 2017 года граждане страны получили возможность безвизового въезда в страны шенгенской зоны.
Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО на территории военной базы в Крцаниси близ Тбилиси, Грузия
9 ноября 2018, 16:43
Вашингтон решил показать Грузии, что он о ней не "забыл"США выделят грузинским неправительственным организациям $18,5 млн на развитие экономики. По мнению Вашингтона, проблемы Грузии усугубляются из-за "российской пропаганды". Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Геворг Мирзаян.
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Саломе ЗурабишвилиЕвросоюзГрузияВ мире
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