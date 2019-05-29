БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск назвал ситуацию с Brexit вакциной от антиевропейской пропаганды, заявив, что избиратели в ЕС сделали для себя выводы о том, что на практике означает выход страны из союза.

"Мы очень рады явке, самой высокой за 25 лет, на выборах в ЕП. В то же время у нас будет несколько более сложный парламент, где потребуется по меньше мере три партии, чтобы сформировать большинство. Это также делает Европарламент более представительным. Он будет отражать гораздо большее разнообразие мнений и национальных особенностей", - заявил Туск журналистам после неформального саммита ЕС.

По его мнению, "подавляющее большинство граждан проголосовали за более эффективный, сильный и единый ЕС, отвергая при этом тех, кто хочет слабую Европу".

"Фактически, по мере того, как люди становились все более проевропейскими, некоторые крупные евроскептические партии отказались от своих антиевропейских лозунгов и представили себя как реформаторов ЕС. Это позитивное развитие событий. Я не сомневаюсь, что одной из причин, по которой люди на континенте проголосовали за проевропейское большинство, также является Brexit", - сказал Туск.

"Поскольку европейцы видят, что означает Brexit на практике, они также делают выводы. Brexit была вакциной против антиевропейской пропаганды и фейк-ньюз", - заявил он.