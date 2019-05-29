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РИА Новости

Туск назвал ситуацию с Brexit "вакциной от антиевропейской пропаганды"

Вчера, 00:25
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск назвал ситуацию с Brexit вакциной от антиевропейской пропаганды, заявив, что избиратели в ЕС сделали для себя выводы о том, что на практике означает выход страны из союза.
"Мы очень рады явке, самой высокой за 25 лет, на выборах в ЕП. В то же время у нас будет несколько более сложный парламент, где потребуется по меньше мере три партии, чтобы сформировать большинство. Это также делает Европарламент более представительным. Он будет отражать гораздо большее разнообразие мнений и национальных особенностей", - заявил Туск журналистам после неформального саммита ЕС.
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По его мнению, "подавляющее большинство граждан проголосовали за более эффективный, сильный и единый ЕС, отвергая при этом тех, кто хочет слабую Европу".
"Фактически, по мере того, как люди становились все более проевропейскими, некоторые крупные евроскептические партии отказались от своих антиевропейских лозунгов и представили себя как реформаторов ЕС. Это позитивное развитие событий. Я не сомневаюсь, что одной из причин, по которой люди на континенте проголосовали за проевропейское большинство, также является Brexit", - сказал Туск.
"Поскольку европейцы видят, что означает Brexit на практике, они также делают выводы. Brexit была вакциной против антиевропейской пропаганды и фейк-ньюз", - заявил он.
Судьба Brexit и сейчас остается неизвестной: договор об условиях "развода" так и не одобрен парламентом Великобритании, при этом страна теперь должна покинуть союз не позднее 31 октября.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitЕвросоюзДональд ТускВеликобританияВ мире
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