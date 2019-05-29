Эксперты назвали самые дешевые пляжные туры с вылетом в середине июня

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пляжные туры с заездами в середине июня сейчас можно купить за 30-40 тысяч рублей на двоих, Пляжные туры с заездами в середине июня сейчас можно купить за 30-40 тысяч рублей на двоих, сообщает АТОР.

Специалисты проанализировали минимальные цены на путевки с вылетом 14-16 июня на десять дней по двенадцати наиболее востребованным летним пляжным направлениям - это Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Тунис, а также российские Анапа, Крым и Сочи.

В стоимость турпакета на двоих взрослых включен авиаперелет в оба конца, трансфер и медстраховка, проживание в отеле как минимум с завтраками (в Турции и Тунисе питание по системе "все включено").

Самой дорогой оказалась Хорватия: два человека могут отдохнуть на курортах этой страны, заплатив не менее 85 400 рублей. На 20 тысяч рублей дешевле обойдется путешествие в Тунис.

За 60-62 тысячи рублей можно довольно бюджетно отдохнуть в Испании, на Кипре, в Черногории и Италии. Купить десятидневный тур на двоих в Грецию туроператоры предлагают за 55 тысяч рублей, в Турцию – за 37 тысяч, в Болгарию – от 34 тысячи рублей.