Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T20:50Z
https://ria.ru/20190529/1555043218.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149248/50/1492485009_0:14:3591:2034_1036x0_80_0_0_5bc4b0713f8b43c78f45659c22cfa706.jpg
РИА Новости
Туризм

Эксперты назвали самые дешевые пляжные туры с вылетом в середине июня

Вчера, 20:49
1971
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСтраны мира. Греция
Страны мира. Греция
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пляжные туры с заездами в середине июня сейчас можно купить за 30-40 тысяч рублей на двоих, сообщает АТОР.
Специалисты проанализировали минимальные цены на путевки с вылетом 14-16 июня на десять дней по двенадцати наиболее востребованным летним пляжным направлениям - это Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Тунис, а также российские Анапа, Крым и Сочи.
В стоимость турпакета на двоих взрослых включен авиаперелет в оба конца, трансфер и медстраховка, проживание в отеле как минимум с завтраками (в Турции и Тунисе питание по системе "все включено").
Самой дорогой оказалась Хорватия: два человека могут отдохнуть на курортах этой страны, заплатив не менее 85 400 рублей. На 20 тысяч рублей дешевле обойдется путешествие в Тунис.
За 60-62 тысячи рублей можно довольно бюджетно отдохнуть в Испании, на Кипре, в Черногории и Италии. Купить десятидневный тур на двоих в Грецию туроператоры предлагают за 55 тысяч рублей, в Турцию – за 37 тысяч, в Болгарию – от 34 тысячи рублей.
Путевки в Сочи оказались на 500 рублей дешевле, чем в Болгарию. Отдохнуть в Анапе можно за 32 700 рублей на двоих, а вот аналогичная поездка в Крым обойдется менее чем в 30 тысяч рублей.
Отдыхающие во время соревнований спортсменов на Международном Кубке мира по клифф-дайвингу в Симеизе
27 мая, 14:50
Названы самые дешевые курорты в России
610003
Спортсмены и команды
Греция
ТуризмТуризмтуристыРеспублика КрымНовости - ТуризмКипрТунис (страна)ЧерногорияСочиТурцияХорватияАнапаКраснодарский крайИталияБолгарияИспания
Рекомендуем
Нефть в истории: как развивалась нефтепереработка в России
РИА
Новости
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Петр Порошенко
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Международная космическая станция
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
В Косово потребуют отозвать иммунитет у раненого российского сотрудника ООН
Монумент Независимости Украины в Киеве
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Прокуратура начала проверку из-за задержки авиарейса из Челябинска в Турцию
Ракетный удар Су-34 попал на видео
Опубликовано видео ракетного удара Су-34
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Российские рубли
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии
Комплекс ПВО С-400 Триумф. Архивное фото
Посол Турции в США заявил, что F-35 разместят вне зоны покрытия С-400
Пассажиры в вагоне поезда Москва - Симферополь
СМИ сообщили о двукратном росте цен на билеты в плацкарт
Находки на месте захоронения русских солдат армии Долгорукова, которое относится к периоду войны 1771-1774 годов, на севере Крыма в районе города Армянска
В Крыму нашли захоронение около 800 солдат армии князя Василия Долгорукова
Канцлер Австрии Себастьян Курц
Курц пояснил, почему отказался временно исполнять обязанности канцлера
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:44Россия внесет большой вклад в развитие мира и "покоя ума" - Далай-лама
16:43Трамп пообещал объявить "кардинальные меры" на границе с Мексикой
16:43Временный канцлер Австрии Бирляйн назвала вице-канцлера и главу МИД
16:42Подозреваемый по делу о взрыве в Лионе объяснил мотивы своих действий
16:40В Индии привели к присяге новое правительство во главе с Моди
16:40Ученые из МФТИ превратили кинескоп телевизора в "вечную" лампочку
16:40Существовать ли Далай-ламе в будущем – решать народам, заявил он сам
16:39СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Ульяновске
16:38Миссия МВФ завершила работу в Киеве
16:38Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани
16:36Путин рассказал, кто станет "властелином мира"
16:35Около 4 тыс храмов в России находятся в аварийном состоянии, заявил Легойда
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
16:23В МИД РФ назвали обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
Лента новостейМолния