Берлускони и другие "друзья Путина". Как обновился Европарламент

Предвыборные плакаты кандидатов в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент (ЕП) у избирательного участка в Париже

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Ксения Мельникова, Галия Ибрагимова. По результатам выборов в Европарламент евроскептики вырвались вперед во Франции, Италии, Великобритании и Польше. От Латвии прошли представители двух русскоязычных партий. О лидерах правой волны — в материале РИА Новости.

Обещал и вернулся

В большую политику возвращается Сильвио Берлускони. Один из богатейших и влиятельнейших граждан Италии, он не раз покидал политический Олимп. На него заводили десятки уголовных дел, обвиняя в коррупции, взятках, мошенничестве и сексуальных преступлениях. Однако никому так и не удалось отправить его в тюрьму.

Левые газеты вовсю трубили, что "эпоха Сильвио закончилась". Но он пообещал "вернуться и победить". Так и вышло. Ему 82, он неважно себя чувствует, но полон оптимизма. Правда, пока неясно, как политик, осужденный за финансовые махинации, будет работать в Европарламенте, поскольку ему запрещено выезжать за пределы страны.

Другие итальянские триумфаторы — партия ярого правопопулиста Маттео Сальвини. Именно эта партия летом 2014-го инициировала в парламенте создание депутатской группы "Друзья Путина", требующей отмены антироссийских санкций.

Все эти годы Сальвини активно критикует политику ЕС в отношении Москвы. Выступая в середине мая на акции в Милане, он заявлял, что санкции "ничего не решили", они лишь "наносят ущерб экономике европейских стран". На вопрос, когда именно могут снять ограничительные меры, он ответил так: "Дайте мне попасть в руководство ЕС, а там посмотрим."

© REUTERS / Alessandro Garofalo Маттео Сальвини после объявления итогов голосования в Европарламент в Милане, Италия © REUTERS / Alessandro Garofalo Маттео Сальвини после объявления итогов голосования в Европарламент в Милане, Италия

Папина дочка

Вернулась в Европарламент и одна из самых узнаваемых и ярких политиков Европы — Марин Ле Пен. Ее взгляды и убеждения хорошо известны, но личную жизнь она тщательно охраняет.

Третья дочь в семье бывшего офицера Иностранного легиона, будущего основателя "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена и блондинки-фотомодели Пьеретт Лалан родилась в одном из фешенебельных пригородов Парижа, своего рода французской "Рублевке". Отец воспитывал дочерей в строгости, Марин с детства отличалась расчетливым умом и железным характером. Когда ей было восемь лет, около их дома взорвали бомбу. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал, хотя несколько выбитых стекол все-таки поцарапали девочку.

© REUTERS / Charles Platiau Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в Париже © REUTERS / Charles Platiau Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в Париже

Отец Ле Пен был известным ультраправым политиком, поэтому Марин и ее сестрам в школе сильно доставалось от одноклассников. Дети травили девочек, называя их отца фашистом. Тем не менее Марин хорошо училась и поступила на юридический факультет. Одногруппники потом вспоминали, что она не пропускала молодежные тусовки, ведя довольно раскрепощенный образ жизни. Отношения с молодыми людьми обычно не длились долго — по словам Марин, на мужчин "сильно давила тень ее отца".

Это же мешало и ее адвокатской карьере. Французы старались избегать юриста с фамилией Ле Пен. По иронии судьбы к ней за помощью зачастую обращались нелегальные мигранты. Устав защищать их интересы, она отправилась в юридическую службу "Национального фронта", которую впоследствии и возглавила.

Марин Ле Пен во Франции не раз упрекали в тесных связях с Россией. В разгар предвыборной президентской гонки в 2017 году она прилетала в Москву, где общалась с парламентариями и встретилась с президентом Владимиром Путиным. Ле Пен всегда называла антироссийские санкции "глупыми и несправедливыми", поддерживала позицию России по Украине и выступала за расширение сотрудничества с Москвой. Ее оппоненты утверждали, что она просила в Москве финансирование, однако Ле Пен категорически это опровергала.

"Человек из народа"

От Британии больше всего депутатских кресел займет партия Найджела Фараджа, поддерживающая Brexit. Впрочем, ненадолго: уже осенью Соединенное Королевство покинет Евросоюз.

Фарадж уже двадцать лет заседает в Европарламенте. Однако высокая зарплата брюссельского депутата, респектабельная семья не мешают ему, выпускнику частной школы, называть себя "человеком из народа", выступающим против британских элит. "Мы, простые люди, оплот Британии, вернем себе страну", — любит потворять он. И взывает с трибуны: "Почему наши дети не могут попасть в школу? Все места заняты мигрантами". Чтобы сгладить резкость, фотографируется в окружении темнокожих соратников.

В Британии Фараджа не воспринимали всерьез. Но в Европарламенте он развернулся. Британские СМИ выставляли его клоуном — Фараджа подобная реклама не смущала. В Брюсселе он сдружился с другими евроскептиками и правопопулистами.

Не боясь прослыть ксенофобом и даже расистом, Фарадж не оставлял камня на камне от европейских элит. Устав от британского истеблишмента, избиратели в Соединенном Королевстве все больше симпатизировали нетрадиционному политику. Умело эксплуатируя популистскую риторику, он добился огромной популярности. Именно он заставил Дэвида Кэмерона согласиться на референдум о выходе страны из ЕС, а потом добился того, что электорат поддержал Brexit. Фарадж внес свою лепту и в отставку Терезы Мэй.

Что касается отношений с Москвой, то он активно поддерживает Россию на мировой арене, будь то референдум в Крыму или ситуация со Скрипалями.

© REUTERS / Henry Nicholls Лидер партии "Брексит" Найджел Фарадж и новые члены Европейского парламента от партии в Лондоне © REUTERS / Henry Nicholls Лидер партии "Брексит" Найджел Фарадж и новые члены Европейского парламента от партии в Лондоне

Кошки и партия

В Польше 43 процента набрала партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, выступающего за роспуск Евросоюза. В их тандеме с братом Лехом, погибшим в авиакатастрофе под Смоленском в апреле 2010 года, Ярослав всегда считался лидером.

Однояйцевые близнецы, Лех и Ярослав, все делали вместе: сидели за одной партой в школе, поступали в университет, учились на юристов, потом стали диссидентами и активистами антикоммунистического движения. Говорят, братья были настолько похожи, что даже в семье их порой путали.

Первая известность к ним пришла в 13 лет — они снялись в детском фильме "Двое, которые украли Луну" про непослушных близнецов Яцека и Плацека. Если в киноленте братья играли отрицательных героев, на ошибках которых предстояло учиться польским школьникам, то в жизни были послушными мальчиками. Лех создал семью, а вот Ярослав так и не женился, предпочитая жить с матерью и кошками.

Карьеру в политике они начинали в канцелярии президента Леха Валенсы, однако испортили с ним отношения, обвинив главу государства в уступках коммунистам, поскольку тот не захотел отправлять в отставку чиновников, которые сделали карьеру в годы социализма. Валенса с тех пор при любом удобном случае критиковал братьев, заявляя, что они "не способны вести созидательную работу, а могут только разрушать".

Ярослав основал правую партию "Право и справедливость", а его брат стал мэром Варшавы. Учитывая, что левое правительство, находившееся у власти, переживало один коррупционный скандал за другим, избиратели все больше смотрели в сторону правых, призывавших к "моральной революции в Польше". Братья выступали против однополых браков, абортов и разводов, пропагандировали аскетизм. В их кабинетах был минимум мебели — но обязательно флаг Польши и распятие над дверью. После гибели брата Ярослав сделал основную ставку на польский национализм, евроскептицизм и антироссийские лозунги.

© REUTERS / Kacper Pempel Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в Кракове, Польша © REUTERS / Kacper Pempel Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в Кракове, Польша

Русские прибалты

В Европейском парламенте будут представлены сразу две русскоязычные партии Латвии: "Согласие" Нила Ушакова и "Русский союз Латвии".

Получить комментарий бывшего мэра Риги РИА Новости не удалось. Как рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией, политик отказывается общаться с российскими федеральными СМИ. К слову, в программе его партии "Согласие" нет ни слова о том, что она представляет интересы русскоязычного населения. Ушаков также не стал поддерживать акции против отмены обучения на русском языке.

"Русский союз Латвии" под руководством Татьяны Жданок считается даже слишком пророссийским. Жданок рассказала РИА Новости, что в Европарламент избирается в четвертый раз. По ее мнению, главная проблема для русскоязычного населения сейчас — ликвидация образования на русском языке.

Осенью прошлого года партия пыталась пройти в латвийский сейм, однако потерпела поражение. "Конечно, мы продолжаем нашу борьбу за права русскоязычного населения Латвии, но, чтобы быть услышанными, нам нужна трибуна, и Европарламент — это как раз такое место", — говорит она.

© REUTERS / Ints Kalnins Голосование на выборах в Европейский парламент в Риге, Латвия © REUTERS / Ints Kalnins Голосование на выборах в Европейский парламент в Риге, Латвия

"Русский союз Латвии" часто обвиняют в том, что им управляют из Москвы. Но партия, по словам политика, отстаивает интересы русскоязычных граждан в Латвии, а вовсе не интересы Кремля. "Более того, у нас много претензий к Москве. Главная заключается в том, что после распада СССР руководство России не осознало глубину проблем, которые возникли с русскоязычными в странах Балтии. Не до конца осознают в Москве глубину этих проблем и сегодня. До сих пор страна разделена на две общины: на латышей и нелатышей, на граждан и неграждан", — подчеркнула собеседница РИА Новости.