Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами отца

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Ирина Халецкая. В Новосибирской области обсуждают оскорбительные выпады студентки медицинского университета Анны в твиттере. Девушка в циничной форме, не брезгуя нецензурными выражениями, описывала учебу и практику в отделении гнойной хирургии, нелестно отзывалась о педагогах и пациентах. Прошлась она и по пациентам отца-хирурга, в том числе умершим. Когда история вызвала резонанс, студентка срочно удалила аккаунт, но скриншоты уже разлетелись по Сети. Отец Анны, заведующий отделением Каргатской районной больницы, из-за скандала решил уволиться, однако в областном Минздраве считают, что поступок дочери не имеет отношения к его работе.

Будни в гнойном

Студентка Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) Анна Л. проходила обучение на лечебном факультете и на протяжении нескольких лет в красках описывала в твиттере практику и учебные будни. Так как у страницы было всего несколько подписчиков, об "исповедях" Анны никто не знал. В распоряжении редакции есть несколько скриншотов.

"Ничего хуже в жизни не может быть, чем практика в гнойной хирургии", — признавалась девушка. Девизом будущего врача-хирурга была такая запись: "Хочется просто жить и не давать жить другим".

В постах студентка не стеснялась приводить также истории из врачебной практики своего отца, заведующего хирургическим отделением Центральной районной больницы в городе Каргате. В публикации от 5 мая девушка назвала умершего пациента, поступившего в отделение с ножевыми ранениями, "порезанным, как колбаса", а после оскорбила, так как тот "вынудил папу" потратить зря несколько часов в операционной — потому что умер. Скандальный пост через несколько дней случайно увидела местная жительница Мария Бутенко (имя изменено). Сопоставив факты, она поняла: "колбасой" горе-студентка назвала близкого ей человека.

© Предоставлено родственницей одного из пациентов Скриншот из Twitter студентки © Предоставлено родственницей одного из пациентов Скриншот из Twitter студентки

В разговоре с корреспондентом РИА Новости Бутенко объяснила, что ее родственник скончался в тот же день, когда дочь хирурга опубликовала унизительный пост, однако увидела запись Мария уже после похорон. "Одна из наших общих знакомых скинула мне ссылку на страничку этой студентки и спросила, не о моем ли родственнике идет речь? Было крайне неприятно читать такое, учитывая, что человек погиб героически, спасая чужую жизнь (по просьбе собеседницы мы не раскрываем детали). Я показала пост брату погибшего — родные были в шоке и решили не оставлять это без внимания", — сквозь слезы вспоминает Бутенко.

Она пролистала аккаунт и обратила внимание, что Анна нелестно отзывалась не только о пациентах, но и об администрации города, а также о своем вузе. Тогда Бутенко обратилась в Новосибирской государственный медуниверситет (НГМУ) с просьбой повлиять на студентку.

"Это все подружки"

Мария уточняет: она собственноручно сделала 50 скриншотов со страницы в микроблоге и отправила декану лечебного факультета НГМУ Александру Новикову. "В ответ было только: "Разберемся". А дальше — тишина. Почти неделю я изо дня в день звонила в деканат, пыталась узнать, каков результат разбирательств. Итог меня буквально ошарашил: Новиков заявил, что девушка написала объяснительную и раскаялась. Дальше ничего делать они не собирались и предъявить ей ничего не смогли. На этом история закончилась", — возмущается собеседница.

© Предоставлено родственницей одного из пациентов Скриншот из Twitter студентки © Предоставлено родственницей одного из пациентов Скриншот из Twitter студентки

Однако через неделю скриншоты записей, опубликованных в разное время, распространились в Сети. Мария, впрочем, уверяет, что она к этому не причастна. "Я отправляла их брату погибшего, а он, возможно, друзьям, они — еще кому-нибудь. Плюс мы писали в администрацию города, потому как она и про них говорила гадости".

Когда записи вызвали шквал обсуждений в соцсетях, Анна Л. удалила профиль и решила нигде не комментировать скандал. Многие предположили, что публикации в аккаунте подделали — сделали монтаж и дописали нецензурные слова. Отец студентки заявил местным СМИ, что страница была закрытой, читали публикации дочери лишь несколько человек. По его мнению, одна из подруг специально растиражировала фейковые скриншоты.

© Предоставлено родственницей одного из пациентов Скриншот из Twitter студентки © Предоставлено родственницей одного из пациентов Скриншот из Twitter студентки

Однако Мария Бутенко это опровергает.

"Я не знаю, почему никто не обратил на это внимания раньше. Подписчиков было немного — всего два с лишним десятка человек. Но страницу она открыто вела несколько лет. Я не была авторизована, тем не менее спокойно перешла по ссылке и увидела всю подноготную. Это потом уже ее страницу многие посмотрели, тогда она закрыла профиль. А позже и вовсе удалила. Быть может, я бы поверила в монтаж, если бы не видела эти записи своими глазами", — разъясняет Мария.

Нашлись и защитники студентки. "Врач должен быть циником, иначе сопьется", — аргументировали некоторые. Другие посоветовали Анне делать записи в дневнике и убирать в стол: "Как дневник закончится — в печь, и все по новому кругу". Но большая часть все же осудила девушку. Комментирующие указывали на то, что студентка, тиражируя случаи из практики отца, раскрывала врачебную тайну, а это уже нарушение закона.

© Предоставлено родственницей одного из пациентов Скриншот из Twitter студентки © Предоставлено родственницей одного из пациентов Скриншот из Twitter студентки

Карьера папы ни при чем

Скандальными постами дочь, понятное дело, поставила под удар отцовскую карьеру. Сам хирург сначала сообщил журналистам, что планирует уволиться в ближайший месяц, поскольку теперь население негативно настроено по отношению не только к его дочери, но и ко всей больнице в целом. Он провел беседу с Анной и объяснил ей, что подобное нельзя писать в соцсетях. Также хирург высказал мнение, что после поднявшейся волны общественного возмущения дочь, скорее всего, отчислят из университета.

© Предоставлено родственницей одного из пациентов Скриншот из Twitter студентки © Предоставлено родственницей одного из пациентов Скриншот из Twitter студентки

РИА Новости обратилось за комментарием к декану факультета Александру Новикову. Он отказался общаться по телефону, попросив направить официальный запрос. Однако вскользь упомянул, что решение еще не принято. То есть пока неизвестно, отчислят студентку или нет. В пресс-службе Минздрава Новосибирской области РИА Новости тоже не смогли предоставить оперативный комментарий.

При этом представители ведомства сообщили, что отец студентки увольняться не должен. "Руководство медицинской организации делает все возможное. Это ни в коей мере не влияет на его профессиональную деятельность", — заявила местным журналистам заместитель министра здравоохранения области Елена Аксенова.