Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T19:42Z
https://ria.ru/20190529/1555035680.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/143781/69/1437816907_0:136:3155:1911_1036x0_80_0_0_e12ed9c8f693f5597f57e69e5fb71588.jpg
РИА Новости
Туризм

Определены самые популярные российские лечебные курорты

Вчера, 09:09
1714
© РИА Новости / Г. Костенко / Перейти в фотобанкНарзанная галерея в Кисловодске. Архивное фото
Нарзанная галерея в Кисловодске. Архивное фото
© РИА Новости / Г. Костенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Саки в Крыму, Соль-Илецк в Оренбургской области, Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки в Ставропольском крае оказались самыми популярными городами для оздоровительного отдыха у самостоятельных туристов летом 2019 года, сообщает Tvil.ru.
По данным сервиса, путешественники бронируют номера в мини-отелях, а также квартиры и гостевые дома на лечебных курортах на срок от семи до 12 дней и готовы потратить на аренду жилья в большинстве случаев от полутора до двух тысяч рублей в сутки.
Дешевле всего проживание обходится на курортах Кавказских Минеральных Вод - в Ессентуках и Кисловодске, дороже всего - в Соль-Илецке.
Самый длительный отдых россияне бронируют в Крыму - в среднем на 12 дней.
Рейтинг подготовлен по данным оплаченных заявок на проживание c 1 июня по 31 августа 2019 года.
Города России. Пятигорск
29 апреля 2018, 08:00Туризм
"Провалъ" и "Бесстыжие ванны": что нужно знать о курортах Кавминвод
800101
ТуризмТуризмтуристыСаки (Крым)Республика КрымНовости - ТуризмПятигорскЕссентукиОренбургская областьСоль-ИлецкСтавропольский крайКисловодск
Рекомендуем
Эксперт покинул студию России 1 из-за оскорбления украинского политолога
Эксперт покинул студию "России 1" из-за оскорбления украинского политолога
РИА
Новости
Берингово море в районе поселка Сиреники на Чукотке
Чудеса Чукотки: где найти Несси и путешествовать во времени
Генеральный директор ППГХО Александр Глотов
В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Сотрудник полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
В РПЦ считают, что храм в Екатеринбурге рано или поздно построят
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал условие созыва встречи в "нормандском формате"
Ученые назвали эффективный способ избавиться от жира на животе
Мясной фарш
Роскачество проверило мясной фарш
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на открытом заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Климкин рассказал о "сломанной логике" России из-за решения трибунала ООН
Канцлер Австрии Себастьян Курц
Курц пояснил, почему отказался временно исполнять обязанности канцлера
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Польский политик призвал Качиньского ответить за оскорбления в адрес России
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский надеется, что ВСУ будут выполнять только миротворческие миссии
Монумент Независимости Украины в Киеве
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Переговоры украинских военных с представителями самообороны Севастополя на территории аэродрома Бельбек
Экс-глава украинского Генштаба рассказал о несостоявшейся операции в Крыму
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:38Миссия МВФ завершила работу в Киеве
16:38Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани
16:36Путин провел совещание о развитии искусственного интеллекта
16:35Около 4 тыс храмов в России находятся в аварийном состоянии, заявил Легойда
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
16:23В МИД РФ назвали обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
16:20Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
Лента новостейМолния