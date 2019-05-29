Определены самые популярные российские лечебные курорты

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Саки в Крыму, Соль-Илецк в Оренбургской области, Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки в Ставропольском крае оказались самыми популярными городами для оздоровительного отдыха у самостоятельных туристов летом 2019 года, сообщает Tvil.ru.
По данным сервиса, путешественники бронируют номера в мини-отелях, а также квартиры и гостевые дома на лечебных курортах на срок от семи до 12 дней и готовы потратить на аренду жилья в большинстве случаев от полутора до двух тысяч рублей в сутки.
Дешевле всего проживание обходится на курортах Кавказских Минеральных Вод - в Ессентуках и Кисловодске, дороже всего - в Соль-Илецке.
Самый длительный отдых россияне бронируют в Крыму - в среднем на 12 дней.
Рейтинг подготовлен по данным оплаченных заявок на проживание c 1 июня по 31 августа 2019 года.
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