В Венгрии в зоопарке родился редкий белый львенок

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В Венгрии, в зоопарке Сегед (Szeged Zoo), посетителям впервые показали белого львенка, В Венгрии, в зоопарке Сегед (Szeged Zoo), посетителям впервые показали белого львенка, сообщает NDTV.

Львица, которую назвали Соня, родилась 15 мая. Для обитателей зоопарка Нади и Тимбы это второй детеныш - первый, львица Амали, появился на свет в конце 2017 года.

При рождении Соня весила полтора килограмма, сейчас - в два раза больше.

Фотографии белого львенка вызвали восхищение у пользователей соцсетей, и Соня сразу стала популярной.

Hello Sonja! A rare white lion, born in the Szeged Zoo in #Hungary on May 15, made its first public appearance on Fri. White lions are not albinos, but have coloration that results from a genetic rarity. pic.twitter.com/ng1TtRl6qI — People's Daily, China (@PDChina) 25 мая 2019 г.