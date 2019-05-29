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РИА Новости
Туризм

В Венгрии в зоопарке родился редкий белый львенок

Вчера, 01:18
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© AP Photo / Jens MeyerБелые львята в зоопарке Магдебурга
Белые львята в зоопарке Магдебурга
© AP Photo / Jens Meyer
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В Венгрии, в зоопарке Сегед (Szeged Zoo), посетителям впервые показали белого львенка, сообщает NDTV.
Львица, которую назвали Соня, родилась 15 мая. Для обитателей зоопарка Нади и Тимбы это второй детеныш - первый, львица Амали, появился на свет в конце 2017 года.
При рождении Соня весила полтора килограмма, сейчас - в два раза больше.
Фотографии белого львенка вызвали восхищение у пользователей соцсетей, и Соня сразу стала популярной.
Белые львы не являются альбиносами – это генетическая мутация, встречаемая только у особей, обитающих в Южной Африке. Сейчас в мире насчитывается около 300 белых львов, из которых лишь 11 живут в дикой природе.
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