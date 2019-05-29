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РИА Новости

Полицейский остановил уголовника и попал в реанимацию

Вчера, 08:00
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© Фото : из личного архиваНиколай Малинин
Николай Малинин
© Фото : из личного архива
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Инспектор ГИБДД Николай Малинин из Ленинградской области едва не погиб, пытаясь остановить драку. По словам очевидцев, местный "смотрящий" повздорил в баре с представителями криминальной группировки. Выяснение отношений закончилось стрельбой и поножовщиной. Малинин вмешался. Серьезно ранив полицейского, нападавшие скрылись с места происшествия и попытались "залечь на дно". РИА Новости попыталось разобраться в обстоятельствах произошедшего.

День химика

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в одном из баров города Волхове. Судя по записям с камер видеонаблюдения, в заведении разыгралось настоящее побоище. На одном ролике хорошо видно, как посетитель, вооруженный ножом, со всего размаха бьет в закрытую входную дверь, а его приятель стреляет по ней из помпового дробовика.
"Штурм" продолжается несколько минут. Это видят несколько человек в холле, однако вмешаться в происходящее никто не решается. Из кафе выходит один из посетителей, он пытается унять дебоширов, но получает несколько ударов ножом и прикладом ружья. Избиение продолжается несколько секунд, после чего вооруженные люди спешно покидают бар.
По словам очевидцев, пострадавший — 45-летний инспектор ГИБДД Николай Малинин. В тот вечер он вместе с женой, сотрудницей местного предприятия, отмечал в "Марселе" День химика. Услышав выстрелы, полицейский не смог остаться в стороне. После инцидента его отвезли в больницу и прооперировали. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное. Первые показания Малинин дал сразу, как только пришел в себя.
© Фото : СУ СКР по Ленигрдаской областиСледы выстрелов
Следы выстрелов
© Фото : СУ СКР по Ленигрдаской области
Следы выстрелов

Чикан и Изюм

"Человека с ножом зовут Сергей Ванюшин по кличке Изюм. В криминальных кругах он считается местным смотрящим, — рассказывает РИА Новости свидетель происшествия Александр (имя изменено). — Второй, который держит ружье, — это Шахин Магерламов, более известный как Чикан. Он тоже живет, как говорится, "по понятиям", придерживаясь воровского уклада".
По словам Александра, в тот вечер Ванюшин приехал в "Марсель", чтобы "разобраться" с тремя молодыми людьми, причислявшими себя к местной криминальной группировке "Мотинские". "Сергея очень задевало, что, несмотря на приличный авторитет в преступной среде, молодежь его не слушается, — продолжает очевидец. — Он подошел к трем "мотинцам", назвал их наркоманами и предложил выйти на улицу. Однако те общаться не захотели, потребовав в грубой форме не мешать им отдыхать".
© Фото : из личного архиваСергей Ванюшин
Сергей Ванюшин
© Фото : из личного архива
Сергей Ванюшин
Ванюшин уехал, но вскоре вернулся с подмогой — приятелем Магерламовым. Оба были вооружены ножами, однако в ход их пустить не успели. "Один из "мотинских" ударил Сергея по лицу, тот упал и потерял сознание, — говорит Александр. — У Шахина нож отобрали, после чего пальнули ему в живот из травматики".
Придя в себя, пострадавшие опять уехали за подкреплением. Вскоре возле "Марселя" притормозили "мерседес" и "БМВ", и откуда вышли несколько человек. На этот раз Магерламов взял с собой помповый дробовик, а Ванюшин — длинный нож. Их сопровождал еще один приятель.
"Шахин выстрелил в своего обидчика, однако не попал — тот успел забежать в бар и закрыл дверь, после чего Ванюшин стал бить в нее ее ножом, — описывает события свидетель. — Сергей был настроен крайне агрессивно и все время орал, что заставит себя уважать. Неизвестно, чем бы все закончилось, но после конфликта с Малининым он, видимо, понял, что натворил, сел в машину и быстро уехал. Так же поступил и Магерламов".
© Фото : из личного архиваШахин Магерламов
Шахин Магерламов
© Фото : из личного архива
Шахин Магерламов

Букет судимостей

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК "Покушение на убийство, совершенное группой лиц", а Шахина и Сергея объявили в розыск. "По предварительным данным, подозреваемые на почве внезапно возникших неприязненных отношений к посетителю кафе нанесли ему множественные удары ножом и неустановленным огнестрельным оружием по голове и телу, в результате чего причинили потерпевшему тяжелейшие ранения, — сообщили в СУ СК по Ленинградской области. — Затем они скрылись с места преступления. Пострадавшего своевременно доставили в больницу".
Ванюшина задержали на следующий день. Вчера, 28 мая, Волховский городской суд отправил его в СИЗО на ближайшие два месяца. Известно, что он уже был судим по трем статьям: за кражу, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
© Фото : СУ СКР по Ленинградской областиБар, где произошел конфликт
Бар, где произошел конфликт
© Фото : СУ СКР по Ленинградской области
Бар, где произошел конфликт
Магерламова задержали чуть позже. На днях суд изберет ему меру пресечения, скорее всего, это будет заключение под стражу. Если вину подозреваемых докажут, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Отголоски 90-х

По словам местных жителей, в Волхове регулярно происходят разборки криминальных авторитетов, которые борются за влияние в преступном мире.
Пять лет назад, в сентябре 2014-го, полицейские провели масштабную операцию по зачистке города от наркоторговцев. Поводом послужило убийство криминального авторитета и лидера одной из ОПГ Юрия Сергеева по кличке Черный. Его тело без головы и кистей рук нашли в реке.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудники СОБРа
Сотрудники СОБРа
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудники СОБРа
Оперативники раскрыли это преступление довольно быстро и через пару дней задержали подозреваемых — сотрудника Госнаркоконтроля Сергея Макеева, а также двух его подельников: Геворга Саркисяна и Семена Шамиса. В ходе расследования выяснилось, что с Черным расправился Шамис. Он получил за это восемь с половиной лет лишения свободы.
"Чтобы скрыть следы убийства, Шамис совместно с Макеевым затащил труп в гаражный бокс, а затем вывез к озеру, где отделил голову на уровне пятого шейного позвонка, — говорится в обвинительном заключении. — После чего сбросил труп, голову и конечности в акваторию озера, где тело и было обнаружено".
Макеева уволили из органов и приговорили к четырем годам за укрывательство преступления и злоупотребление должностными полномочиями.
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Происшествия
Популярные комментарии
Ни хрена себе,сотруднику органов всего 4 года за убийство и расчленение !!! Думается работникам таких структур должны давать большие сроки чем обычным уголовникам,т.к. они образованы и обучены в этих сферах и если идут на преступления то значит полностью конченные..,
29 мая, 10:21
cchegevda
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